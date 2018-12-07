Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Боевики назвали имя заказчика убийства Захарченко, это известная личность в России

07.12.2018 14:17
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Боевики назвали имя заказчика убийства Захарченко, это известная личность в России

Убийц к бывшему главарю "ДНР" Александру Захарченко привел известный российский писатель Захар Прилепин, который ранее воевал за "республику" на стороне террористов, но в начале июля сбежал назад в РФ.

О новости сообщают СМИ с ссылкой на пост Людмилы Гришиной в социальной сети, передает znaj.ua.

‏"Что же ты, фраер, сдал назад? Вояка грозный! Где ты был в 2014-2015 годах, когда там (на Донбассе, — ред.) действительно воевали? Приехал в 2017, попиарился, фото, селфи наделал и смылся. И с его подачи (Прилепина, — ред.) вокруг Александра Захарченко появились те особи, которые его в результате и убили. А теперь пришли к власти", — отмечает Людмила.

Ее мнение разделяет террорист "ДНР" "Степаныч". Как утверждает боевик, Прилепин на Донбассе на самом деле не воевал, а лишь фотографировался "в безопасном месте".

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Россия, Донбасс, убийство, ДНР, боевики, Захарченко
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх