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Конкурс красоты в «ДНР» напугал украинцев: "мисс Горловка" — мурашки по коже. ФОТО
В интернет-сети подняли на смех конкурс красоты на территории оккупированного Донбасса, который «напугал» украинцев
Соответствующий пост опубликовал блогер «Фашик Донецкий».
«Что ты такое, блин?», — говорится в подписи к фото.
Обратим внимание, что на самом снимке можно заметить «мисс Горловку 2018» Екатерину Чулкову. Однако украинцев данный выбор откровенно насмешил.
«Коты повесились, у нее лицо перекошено», «да, перекошена рожа. Очевидно же», «в тексте опечатка. Правильно писать «трансмисс Горловка», «орки жгут», «где-то в углу темного коридора нервно курит МОМО», — пишут они.
Как сообщалось ранее, странный конкурс красоты в «ДНР» рассмешил пользователей соцсетей
В городе Горловка, что находится в Донецкой области, прошел конкурс красоты — «Мисс Горловка 2018». В конкурсе между собой соревновались 14 девушек, которые на классическом дефиле вышли в откровенных купальниках и кокошниках под песню Поляковой, за что были раскритикованы пользователями соцсетей.
«Выставка мясo-мoлoчнoй прoдукции в кoкoшниках. Кoнкурс красoты «Мисс Глубoкая Гoрлoвка 2018», — написанo пoд рoликoм. Пoльзoватели бурнo oтреагирoвали на даннoе выступление. Некoтoрых видеo рассмешилo, а некoтoрых — не на шутку разoзлилo.
«Это от безысходности. Жить красиво хочется, а возможности нет. Вот и занимаются таким. Но это все равно лучше проституции», «Кокошники между булок нужно вставить!», «Музыкальное сопровождение полностью раскрыло цель участия в конкурсе», «Кокошники вросли в голову», «Кокошники, Полякова — первые признаки ватоподобы! Честно, не ясно, где медведи и балалайки?», — пишут в сети.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, Горловка, конкурс красоты, ДНР
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