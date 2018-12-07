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На Каргиле около 300 машин на выезд. На Октябре хорошее движение
07.12.2018 09:03
В социальных сетях жители неподконтрольной украинскому правительству территории Донбасса в социальных сетях сообщают о ситуации с пересечением подконтрольных ОРДО блокпостов.
В своих комментариях пользователи сообщают, что сегодня самые большие очереди на Каргиле и в Горловке:
«Каргил, на выезд в Украину около 300 машин, 15 автобусов, пеших около 150 человек»
«Еленовка на Украину Очередь основная до 3 го туалета, льгота до деревенского туалета»
«Октябрь 60−70 машин 6 автобусов движение хорошее»
«Блок пост Горловка. По состоянию на 09:15, 190 автомобилей, 35 автобусов и микроавтобусов, до 380 человек пешей очереди».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, пункт пропуска, КПВВ
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