На Каргиле около 300 машин на выезд. На Октябре хорошее движение

07.12.2018 09:03

В социальных сетях жители неподконтрольной украинскому правительству территории Донбасса в социальных сетях сообщают о ситуации с пересечением подконтрольных ОРДО блокпостов.

В своих комментариях пользователи сообщают, что сегодня самые большие очереди на Каргиле и в Горловке:

«Каргил, на выезд в Украину около 300 машин, 15 автобусов, пеших около 150 человек» «Еленовка на Украину Очередь основная до 3 го туалета, льгота до деревенского туалета» «Октябрь 60−70 машин 6 автобусов движение хорошее» «Блок пост Горловка. По состоянию на 09:15, 190 автомобилей, 35 автобусов и микроавтобусов, до 380 человек пешей очереди».

Источник: https://donpress.com