Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Патриоты "взорвали" Луганск поздравлением

07.12.2018 08:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Патриоты "взорвали" Луганск поздравлением

Яркие листовки появились возле участков "полиции" боевиков и даже в отдаленных уголках Каменнобродского района. Смелые фото из оккупированного Луганска в Twitter показало "Радио Свобода", передает "Диалог.UA". Поздравления ко Дню ВСУ расклеили в том числе и в самом центре оккупированного города, возле центрального рынка Луганска. 

Листовки также появились возле горбольницы № 4, парка 1 мая, в районе театра им. Луспекаева, в восточной части города и др. На одном из фото изображен силуэт украинского бойца, целящегося в символ мечтающих "вернуться домой" к РФ: русского медведя. "Мы победим, с Днем Вооруженных сил Украины", - гласит надпись на листовке.

Напомним, жительница Луганска трогательно обратилась к бойцам ВСУ и заявила, что многие в ОРЛО ждут освобождения от России. Также Сеть шокировали недавние фото из оккупированного Луганска. 

Источник: www.dialog.ua 



Теги: Донбасс, Луганск, праздник, поздравление, патриот, ВСУ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх