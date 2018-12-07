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Патриоты "взорвали" Луганск поздравлением
Яркие листовки появились возле участков "полиции" боевиков и даже в отдаленных уголках Каменнобродского района. Смелые фото из оккупированного Луганска в Twitter показало "Радио Свобода", передает "Диалог.UA". Поздравления ко Дню ВСУ расклеили в том числе и в самом центре оккупированного города, возле центрального рынка Луганска.
Листовки также появились возле горбольницы № 4, парка 1 мая, в районе театра им. Луспекаева, в восточной части города и др. На одном из фото изображен силуэт украинского бойца, целящегося в символ мечтающих "вернуться домой" к РФ: русского медведя. "Мы победим, с Днем Вооруженных сил Украины", - гласит надпись на листовке.
Напомним, жительница Луганска трогательно обратилась к бойцам ВСУ и заявила, что многие в ОРЛО ждут освобождения от России. Также Сеть шокировали недавние фото из оккупированного Луганска.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, Луганск, праздник, поздравление, патриот, ВСУ
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