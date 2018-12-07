- Только один способ: блогер рассказал, как можно положить конец войне на Донбассе09:20
- Жене "героя" "ДНР" не дают паспорт "республики": соцсети повеселил "крик души" предавшей Украину харьковчанки09:05
- На Каргиле около 300 машин на выезд. На Октябре хорошее движение09:03
- Как вернуть Донбасс в Украину? Три сценария08:30
- Патриоты "взорвали" Луганск поздравлением08:00
- Конкурс красоты в «ДНР» напугал украинцев: "мисс Горловка" — мурашки по коже. ФОТО07:45
- Боевики на Донбассе "демотивированы в хлам" и "еле дышат": Гиркин рассказал, что реально происходит в "ДНР"22:31
- Сутки на Донбассе: боевики устроили новую провокацию на передовой21:32
- В Донецке пожаловались на российскую оккупацию: "Мы нищие и ничего не можем купить. Наша жизнь – катастрофа"20:08
- Губарев громко вернулся в Донецк: "А Тимофеев с Казаковым пусть сидят там, где сидят: в "ДНР" им теперь не рады"18:11
Только один способ: блогер рассказал, как можно положить конец войне на Донбассе
Только военные действия помогут завершить конфликт на Донбассе, при этом сохранив украинские территории. Как передает replyua.net, об этом известный украинский волонтер и блогер Юрий Касьянов заявил в интервью одному из интернет-изданий.
«Закончить войну и освободить территории можно, только воюя. Никаких других способов не существует и никогда не существовало в мировой истории. Кроме одного - можно еще сдаться, капитулировать, принять условия противника. Выбор остается за нами», - сказал он. По мнению Касьянова, идея главы Кремля Владимира Путина о создании «Новороссии» является только частью общей стратегии Москвы. Также он добавил, что в этой стратегии Украина является «основным краеугольным камнем».
«В связи с этим враг хочет, чтобы вся Украина стала «Новороссией», чтобы здесь официально был утвержден поганый «русский мир». И пока враг не добьется этой цели, или пока мы не дадим ему по зубам так, что он от этих целей откажется, реальная угроза будет сохраняться», - убежден блогер.
Теги: Украина, Донбасс, война, ДНР, ЛНР
- "Перезагрузка власти в Киеве и русская автономия", - командир "ДНР" из РФ рассказал об оставшемся варианте от России подорвать Украину изнутри
- Что означает переворот в ДНР для Украины: 5 пунктов
- Политэксперт: "Забудьте пока про территории, которые оккупированы. Вы их вернете после падения путинского режима... Ждать не так уж и долго"
- Мнение: "Сами донбасские люди почему-то выдумали себе сказку, что Путин их примет"
- Сазонов: пустые разговоры и молчание - когда же украинская власть примет решение по оккупированному Донбассу
- Гиркин: У нас на носу война с Украиной
- Только один способ: блогер рассказал, как можно положить конец войне на Донбассе09:20
- Жене "героя" "ДНР" не дают паспорт "республики": соцсети повеселил "крик души" предавшей Украину харьковчанки09:05
- На Каргиле около 300 машин на выезд. На Октябре хорошее движение09:03
- Как вернуть Донбасс в Украину? Три сценария08:30
- Патриоты "взорвали" Луганск поздравлением08:00
- Конкурс красоты в «ДНР» напугал украинцев: "мисс Горловка" — мурашки по коже. ФОТО07:45
- Боевики на Донбассе "демотивированы в хлам" и "еле дышат": Гиркин рассказал, что реально происходит в "ДНР"22:31
- Сутки на Донбассе: боевики устроили новую провокацию на передовой21:32
- В Донецке пожаловались на российскую оккупацию: "Мы нищие и ничего не можем купить. Наша жизнь – катастрофа"20:08
- Губарев громко вернулся в Донецк: "А Тимофеев с Казаковым пусть сидят там, где сидят: в "ДНР" им теперь не рады"18:11
- Приметы и суеверия: почему нельзя брать фамилию мужа09:33
- Только один способ: блогер рассказал, как можно положить конец войне на Донбассе09:20
- Украинцы массово бросают «евробляхи» в Словакии09:15
- Жене "героя" "ДНР" не дают паспорт "республики": соцсети повеселил "крик души" предавшей Украину харьковчанки09:05
- На Каргиле около 300 машин на выезд. На Октябре хорошее движение09:03
- Аналитики спрогнозировали главные мировые события 2019 года09:01
- Приметы на 7 декабря: что категорически нельзя делать08:46
- Как вернуть Донбасс в Украину? Три сценария08:30
- Свозят технику. Россия перебросила к границе с Украиной 250 танков08:14
- Патриоты "взорвали" Луганск поздравлением08:00
- Приметы и суеверия: почему нельзя брать фамилию мужа09:33
- Приметы на 7 декабря: что категорически нельзя делать08:46
- Ученые вычислили опасную для здоровья дозу сна07:05
- Успеть до конца года: прогноз Василисы Володиной на декабрь-201823:20
- Что нам продают под видом фруктовых йогуртов в супермаркетах: правда от врача-диетолога19:13
- Медики рассчитали оптимальную для здоровья продолжительность сна22:12
- В Украине выросли цены на лекарства, особенно - антибиотики21:46
- Названа безопасная для здоровья порция жареного картофеля18:55
- Что символизируют кольца на разных пальцах18:30
- В Украине подорожали лекарства17:00
- В "ДНР" "накроется" мобильная связь "Феникс": террористы выступили с официальным заявлением
- "Большой бабах, братская могила и разгромленная позиция", - у оккупанта "черная полоса" из-за военного положения
- "Три трупа, исчезнувшее оружие и сломанный миномет", - на позиции "ДНР" под Горловкой странное ЧП
- Славянск больше "не светит" оккупанту: на защиту Донбасса встанет Китай - подробности
- В Донецке пожаловались на российскую оккупацию: "Мы нищие и ничего не можем купить. Наша жизнь – катастрофа"
- ВСУ несут тяжелые потери: армия РФ гремит ударами ракетных комплексов
- Гиркин требует от Путина срочно начать войну с Украиной за Донбасс: наемник "ДНР" назвал причину мобилизации
- "Крыму осталось 2 - 3 года, это единственное спасение", - пропагандист РФ о захвате Бердянска и Мариуполя
- «Дайте денег». Боевики жалуются на ухудшение жизни в «республике»
- "ДНР" жестко подставила "оппоблоковца" Новинского: громкий скандал может закончиться плачевно