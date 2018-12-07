Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Участников НВФ ОРЛО заставляют получать «паспорта ЛНР»

07.12.2018 15:48
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Участников НВФ ОРЛО заставляют получать «паспорта ЛНР»

Членов подразделений НВФ ОРЛО российское командование обязало избавиться от SIM-карт украинского оператора «Vodafone Украины» и сменить украинские паспорта на «паспорта ЛНР». Об этом сообщает координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук.

На своей странице в соцсети он пишет:

«Российское командование запретило «военнослужащим» «2 АК ЛНР» использовать SIM-карты национального оператора сотовой связи Украины «Vodafone Украины» с кодами оператора 050, 066, 089, 095, 099. Также, всем боевикам «ЛНР» из местных жителей предписано сдать украинские паспорта и получить т.н. «паспорта ЛНР». С этой целью боевики предупреждены, что с начала 2019 г не будет выплачиваться заработная плата тем «военнослужащим» из числа местных жителей, у которых нет «паспорта ЛНР».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, паспорт, ЛНР, боевики, ОРЛО
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх