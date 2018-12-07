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Участников НВФ ОРЛО заставляют получать «паспорта ЛНР»
Членов подразделений НВФ ОРЛО российское командование обязало избавиться от SIM-карт украинского оператора «Vodafone Украины» и сменить украинские паспорта на «паспорта ЛНР». Об этом сообщает координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук.
На своей странице в соцсети он пишет:
«Российское командование запретило «военнослужащим» «2 АК ЛНР» использовать SIM-карты национального оператора сотовой связи Украины «Vodafone Украины» с кодами оператора 050, 066, 089, 095, 099. Также, всем боевикам «ЛНР» из местных жителей предписано сдать украинские паспорта и получить т.н. «паспорта ЛНР». С этой целью боевики предупреждены, что с начала 2019 г не будет выплачиваться заработная плата тем «военнослужащим» из числа местных жителей, у которых нет «паспорта ЛНР».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, паспорт, ЛНР, боевики, ОРЛО
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