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Архив - Донецкая область

В одном из районов Донецка боевики «ДНР» устроили тотальную проверку домов

07.12.2018 13:00
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В одном из районов Донецка боевики «ДНР» устроили тотальную проверку домов

Сегодня во временно оккупированном Донецке боевики «ДНР»и российские оккупанты устроили тотальную проверку транспорта, дворов и домов. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Сегодня жители временно оккупированного Донецка были не на шутку встревожены происходящим в городе. Боевики останавливали и проверяли не только автомобили, но и врывались во дворы и дома. При этом они показывали некий «документ» без подписей и печатей. «Под раздачу» попали даже «сотрудники структур».

Вот как описывают происходящее дончане в соцсетях:

«Донецк А что у нас в Куйбышевке сегодня? Гаи и патруль Освобождения Донбасса, Лучиано Матросова, напротив РОВД Бакины — КУДА БЕЗ НИХ?»,

«Донецк А что за шмон на Красном Пахаре с определенными улицами и домами списке?? И что за фифа — сотрудник ах какой какой структуры?»,

«В у нас на пос. Красный Пахарь произошло резонансное событие! Проверка домов и дворов полицией в семь вечера. Заходят в каждый двор, и ломятся зайти в дом. Удостоверения предъявляют, но постановление об обыске отсутствует. Есть бумажка о проверке, какую улицу и какие дома проверить, но без подписи и печати, т.е. не документ. Пустить в дом на таком основании я отказалась. Мне угрожали, что сейчас сюда приедет наряд полиции и перевернет весь дом. Потом проверяющий позвонил начальнику, объяснил, почему я его не хочу пускать. Потом я сказала сотрудником какой структуры я являюсь. И надо же, вдруг заходить в дом отпала необходимость. Если вы товарищи правоохранители, делаете какие-то проверки, то будьте уж добры и документы соответствующие имейте и не имейте наглость при их отсутствии угрожать»,

«Опять Проверка в Куйбышевке» ЕЩЕ С УТРА шмон на каждом шагу»,

«Ой, я сегодня ездила в больницу на Бакинах все машины по Матросова останавливали и проверяли. Может что то случилось»,

«Разве не понятно»,

«Вы меня спрашиваете? Я не знаю, меня не останавливали. Просто много машин стояло у обочины».

Стилистика и орфография авторов полностью сохранены. 



Теги: Донецк, Донбасс, проверка, ДНР, боевики
 
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