- Ситуация на блокпостах: на Марьинском направлении движения нет! Лучше ехать через Еленовку12:13
- Пограничники: НВФ подвергли опасности жизни граждан, пересекающих блокпосты в коридоре «Горловка-Бахмут»12:02
- В зоне ООС опять горячо: 6 обстрелов за сутки 10:33
- Идеологи "Новороссии" сели в лужу: названы украинские регионы, "бьющие рекорды" по числу контрактников ВСУ 10:15
- Только один способ: блогер рассказал, как можно положить конец войне на Донбассе09:20
- Жене "героя" "ДНР" не дают паспорт "республики": соцсети повеселил "крик души" предавшей Украину харьковчанки09:05
- На Каргиле около 300 машин на выезд. На Октябре хорошее движение09:03
- Как вернуть Донбасс в Украину? Три сценария08:30
- Патриоты "взорвали" Луганск поздравлением08:00
- Конкурс красоты в «ДНР» напугал украинцев: "мисс Горловка" — мурашки по коже. ФОТО07:45
В одном из районов Донецка боевики «ДНР» устроили тотальную проверку домов
Сегодня во временно оккупированном Донецке боевики «ДНР»и российские оккупанты устроили тотальную проверку транспорта, дворов и домов. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Сегодня жители временно оккупированного Донецка были не на шутку встревожены происходящим в городе. Боевики останавливали и проверяли не только автомобили, но и врывались во дворы и дома. При этом они показывали некий «документ» без подписей и печатей. «Под раздачу» попали даже «сотрудники структур».
Вот как описывают происходящее дончане в соцсетях:
«Донецк А что у нас в Куйбышевке сегодня? Гаи и патруль Освобождения Донбасса, Лучиано Матросова, напротив РОВД Бакины — КУДА БЕЗ НИХ?»,
«Донецк А что за шмон на Красном Пахаре с определенными улицами и домами списке?? И что за фифа — сотрудник ах какой какой структуры?»,
«В у нас на пос. Красный Пахарь произошло резонансное событие! Проверка домов и дворов полицией в семь вечера. Заходят в каждый двор, и ломятся зайти в дом. Удостоверения предъявляют, но постановление об обыске отсутствует. Есть бумажка о проверке, какую улицу и какие дома проверить, но без подписи и печати, т.е. не документ. Пустить в дом на таком основании я отказалась. Мне угрожали, что сейчас сюда приедет наряд полиции и перевернет весь дом. Потом проверяющий позвонил начальнику, объяснил, почему я его не хочу пускать. Потом я сказала сотрудником какой структуры я являюсь. И надо же, вдруг заходить в дом отпала необходимость. Если вы товарищи правоохранители, делаете какие-то проверки, то будьте уж добры и документы соответствующие имейте и не имейте наглость при их отсутствии угрожать»,
«Опять Проверка в Куйбышевке» ЕЩЕ С УТРА шмон на каждом шагу»,
«Ой, я сегодня ездила в больницу на Бакинах все машины по Матросова останавливали и проверяли. Может что то случилось»,
«Разве не понятно»,
«Вы меня спрашиваете? Я не знаю, меня не останавливали. Просто много машин стояло у обочины».
Стилистика и орфография авторов полностью сохранены.
Теги: Донецк, Донбасс, проверка, ДНР, боевики
- Налицо переворот! Российский наемник заявил, что в Донецке все «как в Луганске, только без бронетехники»
- В Донецке и Макеевке усиленные проверки на улицах
- Волонтёр откровенно рассказал об унижении в украинских пунктах проверки в зоне АТО
- Проверяют документы? В Донецке в районе «Мотеля» образовалась огромная пробка
- В Донецке и Макеевке боевики «ДНР» устроили новую тотальную проверку.
- Кремль прислал в Донецк серьезную проверку - ДНРовцы в панике
- Ситуация на блокпостах: на Марьинском направлении движения нет! Лучше ехать через Еленовку12:13
- Пограничники: НВФ подвергли опасности жизни граждан, пересекающих блокпосты в коридоре «Горловка-Бахмут»12:02
- В зоне ООС опять горячо: 6 обстрелов за сутки 10:33
- Идеологи "Новороссии" сели в лужу: названы украинские регионы, "бьющие рекорды" по числу контрактников ВСУ 10:15
- Только один способ: блогер рассказал, как можно положить конец войне на Донбассе09:20
- Жене "героя" "ДНР" не дают паспорт "республики": соцсети повеселил "крик души" предавшей Украину харьковчанки09:05
- На Каргиле около 300 машин на выезд. На Октябре хорошее движение09:03
- Как вернуть Донбасс в Украину? Три сценария08:30
- Патриоты "взорвали" Луганск поздравлением08:00
- Конкурс красоты в «ДНР» напугал украинцев: "мисс Горловка" — мурашки по коже. ФОТО07:45
- Керченский кризис: В США готовят новый пакет санкций против России12:45
- Украинский кабмин намерен создать единый реестр ветеранов12:30
- Ошибка стажера обошлась Google в $10 миллионов12:20
- Ситуация на блокпостах: на Марьинском направлении движения нет! Лучше ехать через Еленовку12:13
- Пограничники: НВФ подвергли опасности жизни граждан, пересекающих блокпосты в коридоре «Горловка-Бахмут»12:02
- Саакашвили возвращается в Украину: названа дата11:46
- В России начали открыто говорить о ядерном ударе и назвали первые цели11:31
- Путин стянул в Черное море угрожающее количество кораблей11:15
- «Они герои»: Глава Минобороны рассказал, что спасло Украину от полномасштабного вторжения России11:07
- Опубликован официальный тизер финального сезона "Игры престолов" (ВИДЕО)11:03
- Какие страдания выпадают каждой женщине по Знаку Зодиака10:00
- Приметы и суеверия: почему нельзя брать фамилию мужа09:33
- Приметы на 7 декабря: что категорически нельзя делать08:46
- Ученые вычислили опасную для здоровья дозу сна07:05
- Успеть до конца года: прогноз Василисы Володиной на декабрь-201823:20
- Что нам продают под видом фруктовых йогуртов в супермаркетах: правда от врача-диетолога19:13
- Медики рассчитали оптимальную для здоровья продолжительность сна22:12
- В Украине выросли цены на лекарства, особенно - антибиотики21:46
- Названа безопасная для здоровья порция жареного картофеля18:55
- Что символизируют кольца на разных пальцах18:30
- В "ДНР" "накроется" мобильная связь "Феникс": террористы выступили с официальным заявлением
- "Большой бабах, братская могила и разгромленная позиция", - у оккупанта "черная полоса" из-за военного положения
- "Три трупа, исчезнувшее оружие и сломанный миномет", - на позиции "ДНР" под Горловкой странное ЧП
- Славянск больше "не светит" оккупанту: на защиту Донбасса встанет Китай - подробности
- В Донецке пожаловались на российскую оккупацию: "Мы нищие и ничего не можем купить. Наша жизнь – катастрофа"
- Как вернуть Донбасс в Украину? Три сценария
- ВСУ несут тяжелые потери: армия РФ гремит ударами ракетных комплексов
- Гиркин требует от Путина срочно начать войну с Украиной за Донбасс: наемник "ДНР" назвал причину мобилизации
- "Крыму осталось 2 - 3 года, это единственное спасение", - пропагандист РФ о захвате Бердянска и Мариуполя
- «Дайте денег». Боевики жалуются на ухудшение жизни в «республике»