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Жене "героя" "ДНР" не дают паспорт "республики": соцсети повеселил "крик души" предавшей Украину харьковчанки
Рассказ некоей Кати Буровой, появившейся в соцсети, вполне можно использовать в качестве методички по "сливанию" собственной жизни.
"Крик души" сторонница "русской весны" опубликовала в своем Twitter блогер БыльБылева, передает "Диалог.UA". Все началось в Харькове. Мирном городе, избежавшем в 2014-м "русской весны". В тот год осенью у одного из жителей этого города на почве "ваты головного мозга" окончательно "поехала крыша", и он решил променять жизнь в более-менее нормальной стране с гарантированными гражданскими правами и свободами на возможность стать "пушечным мясом". Ну, то есть "ополченцем" в недоразумении из трех букв – "ДНР".
А та самая Катя Бурова – гражданская жена этого "героя" - вместо того, чтоб послать такого горе-защитника куда подальше, отправилась с ним в оккупированный Донецк. Там походно-полевые супруги жили-поживали, правда, с наживанием добра не шибко получалось. Но прибавление семейства нажили. А незадолго до рождения ребенка женщина потеряла украинский паспорт.
Такая неприятность случалась со многими. Но если ты приехал из Харькова в Донецк, и являешься сожительницей "пушечного мяса", то потеря паспорта равносильна самоубийству. "Бедная" Катя теперь убивается в истерике: ее третий год "футболят": она не может получить даже "паспорт" "ДНР". А следовательно – не может узаконить рождение ребенка.
Основание для отказа: не жила в "республике" на момент проведения там "референдума" в мае 2014-го. На момент написания поста муж Кати Буровой был жив. И если вдруг с ним что-нибудь случится, то женщина снова пройдет "все круги ада". Путь домой сепаратистке заказан, никаких документов у нее нет.
Новые "документы" ей тоже не дадут, вот и получается, что Бурова не сможет даже получить пенсию от "ДНР" по потере ко
рмильца. "Третий год без документов. При том, что мой гражданский муж награжден георгиевским крестом и был во многих горячих точках", - жалуется сепаратистка. "Все правильно! Безмозглой собаке - собачья жизнь", "Походно-полевая жена", "Что такое "гражданский муж"? Муж или есть, или не ест", "Катюзі по заслузі..." "Видать скоро вдовой станет.." "Ну шо тут сказать: як нема розуму - то його вже й не буде", "Катюзі по заслузі.." "Большое ватное горе", - отвечают в комментариях к посту. Напомним, наемники на Донбассе жалуются, что Россия их кинула, вояки сидят без денег, еды и обмундирования.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, паспорт, ДНР, боевики, герои, ОРДО
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