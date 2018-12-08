- Боевики "ДНР" готовят опасную диверсию: ОБСЕ бьет тревогу из-за перекрытия и минирования дорог на Донбассе10:29
- Боевики «ДНР» взялись за пустые вагоны на станции «Донецк северный»10:08
- Российские наемники убили одного бойца ВСУ: "ответка" Украины была суровой - агрессор считает "200-х" и "300-х"09:51
- Боевики затопили все шахты в Горловке09:32
- В Донецке согнали бюджетников и студентов на «празднование» «дня георгиевской ленты»09:11
- Ситуация в пунктах пропуска утром 8 декабря08:53
- На блокпостах «ДНР» под Горловкой машины третьи сутки ночуют в ожидании проезда08:43
- В Горловке пропагандисты заставляют людей собирать «посылки» для боевиков «ДНР»08:32
- Российские гости привезли в Донецк нехорошие новости: Пушилин не может прийти в себя от полученного ультиматума08:21
- Донбасс: экстремальное пересечение линии соприкосновения – травмы и ночные проблемы08:10
Боевики «ДНР» взялись за пустые вагоны на станции «Донецк северный»
Боевики «ДНР» и российские оккупанты пилят «на металл» оборудование предприятий на временно оккупированных территорий. Однако, теперь дело дошло до пустых вагонов, оставшихся на железнодорожных станциях.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Жители временно оккупированных территорий неоднократно сообщали о мародерстве боевиков «ДНР» и российских оккупантов. Во временно оккупированных населенных пунктах они пилят «на металл» оборудование предприятий. Теперь оккупанты добрались до пустых железнодорожных вагонов на станции «Донецк северный», которые, вероятнее всего, также отправят «на металл».
Вот что сообщают дончане в соцсетях:
«По слухам, на жд начали шевелить вагоны, стоявшие мертво с 15 года. То ли подвижной состав под погрузку понадобился, то ли хозяева у вагонов нашлись, хз...»,
«В ноябре несколько раз видел как ремонтный вагон мотался по направлению жд вокзал — донецк северный. Такого движняка не было с осени 14-го»,
«Ремонтный вагон это что имеется в виду? Дрезина?»,
«Тепловоз и один вагон технический, не шибко разбираюсь в этом»,
«Вагон по виду был больше похож на грузовой или пассажирский?»,
«Скорее на грузовой, с краном для погрузки»,
«Конечно, можно из этого факта вытянуть целую теорию о восстановлении линии Донецк-Ясиноватая, для которого потребуется сдвинуть фронт западнее Авдеевки итд, но как по мне, ждшники скорее что то уцелевшее пытались снять»,
«Под порезку, кол пары и телеги на россию, задарма...»
«И такое вполне может быть».
«Видела хопперы «НКМЗ» после «Потсдамской конференции» 30.11 понадобится все»,
«В лом мож попилить решили»,
«А может просто сами вагоны на металлолом повезут здавать. в тех краях сдать что-то на металлолом это прям национальная идея»,
«Зима. Трупы хранить негде».
Теги: Донбасс, железная дорога, металлолом, вагон, ДНР, боевики, соцсети, мародеры
- Боевики «ДНР» демонтируют железнодорожные пути под Горловкой
- На Рутченково в Донецке перекрыли единственную дорогу вагонами. Люди не знают что делать
- Кругом одна разруха: боевики показали печальное видео из Донецка. ВИДЕО
- ПТУР пробил два холма: в ВСУ высмеяли новый фейк боевиков на Донбасс
- СБУ арестовала в Константиновке 19 вагонов с металлоломом, который "власти ДНР" пытались продать в Украине
- «Начальство» боевиков «ДНР» готовятся к «эвакуации»
- Боевики "ДНР" готовят опасную диверсию: ОБСЕ бьет тревогу из-за перекрытия и минирования дорог на Донбассе10:29
- Боевики «ДНР» взялись за пустые вагоны на станции «Донецк северный»10:08
- Российские наемники убили одного бойца ВСУ: "ответка" Украины была суровой - агрессор считает "200-х" и "300-х"09:51
- Боевики затопили все шахты в Горловке09:32
- В Донецке согнали бюджетников и студентов на «празднование» «дня георгиевской ленты»09:11
- Ситуация в пунктах пропуска утром 8 декабря08:53
- На блокпостах «ДНР» под Горловкой машины третьи сутки ночуют в ожидании проезда08:43
- В Горловке пропагандисты заставляют людей собирать «посылки» для боевиков «ДНР»08:32
- Российские гости привезли в Донецк нехорошие новости: Пушилин не может прийти в себя от полученного ультиматума08:21
- Донбасс: экстремальное пересечение линии соприкосновения – травмы и ночные проблемы08:10
- Боевики "ДНР" готовят опасную диверсию: ОБСЕ бьет тревогу из-за перекрытия и минирования дорог на Донбассе10:29
- Боевики «ДНР» взялись за пустые вагоны на станции «Донецк северный»10:08
- Российские наемники убили одного бойца ВСУ: "ответка" Украины была суровой - агрессор считает "200-х" и "300-х"09:51
- Боевики затопили все шахты в Горловке09:32
- В Донецке согнали бюджетников и студентов на «празднование» «дня георгиевской ленты»09:11
- Ситуация в пунктах пропуска утром 8 декабря08:53
- На блокпостах «ДНР» под Горловкой машины третьи сутки ночуют в ожидании проезда08:43
- В Горловке пропагандисты заставляют людей собирать «посылки» для боевиков «ДНР»08:32
- Российские гости привезли в Донецк нехорошие новости: Пушилин не может прийти в себя от полученного ультиматума08:21
- Донбасс: экстремальное пересечение линии соприкосновения – травмы и ночные проблемы08:10
- 7 признаков того, что у вас есть третий глаз22:45
- Как сделать перебежавшую дорогу чёрную кошку символом удачи22:20
- Медики подсказали, какие продукты помогут избавиться от головной боли21:49
- Медики рассказали, как защитить легкие зимой18:49
- Кредитная история: как проверить, нет ли за вами долга17:48
- Ранняя седина может сигнализировать о проблемах со здоровьем17:00
- Какие страдания выпадают каждой женщине по Знаку Зодиака10:00
- Приметы и суеверия: почему нельзя брать фамилию мужа09:33
- Приметы на 7 декабря: что категорически нельзя делать08:46
- Ученые вычислили опасную для здоровья дозу сна07:05
- Боевики назвали имя заказчика убийства Захарченко, это известная личность в России
- Донецк "прозрел" из-за новой инициативы главарей "ДНР": "И в этом рукотворном абсурде живут миллионы людей
- "Три трупа, исчезнувшее оружие и сломанный миномет", - на позиции "ДНР" под Горловкой странное ЧП
- Славянск больше "не светит" оккупанту: на защиту Донбасса встанет Китай - подробности
- В Донецке пожаловались на российскую оккупацию: "Мы нищие и ничего не можем купить. Наша жизнь – катастрофа"
- Как вернуть Донбасс в Украину? Три сценария
- Ситуация на блокпостах: на Марьинском направлении движения нет! Лучше ехать через Еленовку
- ВСУ несут тяжелые потери: армия РФ гремит ударами ракетных комплексов
- Гиркин требует от Путина срочно начать войну с Украиной за Донбасс: наемник "ДНР" назвал причину мобилизации
- «Дайте денег». Боевики жалуются на ухудшение жизни в «республике»