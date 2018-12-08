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Боевики затопили все шахты в Горловке
По данным военных экспертов, в результате проседания почвы происходит постепенное разрушение жилых домов в городе.
За время российской оккупации части Донбасса в Горловке Донецкой области затоплены все девять шахт (им. Гаевого, им. Калинина, им. Румянцева, - ред.), которые функционировали до начала агрессии РФ.
Об этом говорится в сводке группы Информационное сопротивление, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
В результате проседания почвы происходит постепенное разрушение жилых домов.
"Представители оккупационных «властей» констатируют факт отсутствия средств для стабилизации ситуации, а обещания о строительстве водоотливных комплексов не выполняются по причине отсутствия обещанной помощи из России", - отмечается в сообщении.
5 июля 2018 года сообщалось, что в Горловке из-за затопления шахт местные жители травятся метаном.
Теги: Россия, Донбасс, Донецкая область, Горловка, отравление, метан, затопление, шахты
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