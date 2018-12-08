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Боевиков «ДНР» уличили в провокациях перед КПВВ «Майорское»
Боевики «ДНР» и российские оккупанты 6 декабря специально оставили людей между КПВВ «Майорское» и своим блокпостом. Тем самым 44 человека, среди которых были дети, были подвергнуты опасности.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 6 декабря 2018 года, имеющемся в открытом доступе, «Вечером 6 декабря наблюдатели уточняли сообщения о том, что на участке между блокпостом вооруженных формирований и контрольным пунктом въезда-выезда (КПВВ) Вооруженных сил Украины в н. п. Майорск (подконтрольный правительству, 45 км к северо-востоку от Донецка) после окончания их работы осталось 17 автомобилей, в которых находились 44 человека, в том числе двое детей.
После содействия со стороны СММ, ориентировочно в 22:00 офицер Вооруженных сил Украины при Совместном центре контроля и координации (СЦКК) сообщил наблюдателям, что все люди были допущены на территорию КПВВ и в 00:35 они смогли продолжить движение в подконтрольные правительству районы».
Теги: Донбасс, дети, ОБСЕ, блокпост, ДНР, боевики, ВСУ, Майорск, КПВВ, СЦКК
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