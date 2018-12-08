Бойовики "ДНР" пиляють на метал порожні вагони на залізничній станції, - соцмережі

08.12.2018 20:09

Бойовики "ДНР" і російські окупанти пиляють на метал обладнання підприємств на окупованих територіях

Як передає Depo.Донбас, про це повідомляють донеччани в соціальних мережах.

Жителі тимчасово окупованих територій неодноразово повідомляли про мародерство бойовиків "ДНР" і російських окупантів. Під тимчасово окупованих населених пунктах вони пиляють "на метал" обладнання підприємств.

Тепер окупанти дісталися до порожніх залізничних вагонів на станції "Донецьк північний".

"В лом мож попиляти вирішили", "А може просто самі вагони на металобрухт повезуть здавать. в тих краях здати щось на металобрухт це прям національна ідея ", "Зима. Трупи зберігати ніде", - пишуть припущення мешканці ОРДЛО.