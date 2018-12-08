- Боевиков «ДНР» уличили в провокациях перед КПВВ «Майорское»17:18
- "ДНРовцы" засветились на "Майдане" во Франции: оба есть в базе "Миротворца"16:59
- Стало известно, сколько всего военных погибло от разрывов "Молота"16:42
- НВФ усилили обстрелы на Донецком направлении16:18
- В Донецке объяснили рост цен на продукты тремя мини-кризисами и ошибками «правительства» Захарченко15:59
- "Пусть возвращает миллионы, или отправляется на подвал", - в Донецке требуют наказать жену Захарченко15:40
- “Служба” в “Л/ДНР” – билет в один конец15:19
- Может, день граненого стакана будем отмечать: В Донецке возмущаются очередным «праздником»14:58
- Обстановка на КПВВ: На «Каргил» и в Горловку лучше не ехать вообще— очереди стоят по несколько дней13:23
- Дончанам угрожают запретом на выезд из «ДНР» за долги12:51
"ДНРовцы" засветились на "Майдане" во Франции: оба есть в базе "Миротворца"
В массовых беспорядках в Париже замечены два пособника террористических "Л/ДНР" Фабрис Сорлин и Ксавье Моро. Оба француза - давние члены "черного списка" украинского "Миротворца".
Об участии Сорлин и Ксавье в акциях протеста в Париже рассказал российский пропагандист Семен Пегов на своем telegram-канале WarGonzo, передает "Диалог.UA".
Несмотря на то, что власти Франции заморозили рост цен на топливо, масштабные акции протеста продолжаются по всей стране. Протест с каждым днем радикализируется - все чаще происходят столкновения с полицией.
Среди протестующих "засветились" и хорошо знакомые Украине Сорлин и Моро. Первый является лидером пророссийской ультраправой организации "Судный день" (Dies Irae), тесно сотрудничающий с Москвой. Он также возглавляет вместе с чиновниками из РФ некий аналитический центр Katehon.
Теги: Россия, Донбасс, Франция, полиция, рост цен, миротворец, француз, ДНР
- "Моськи Путина проиграли", - российский политолог пророчит переворот в Кремле
- Болельщики РФ по футболу пришли на матч с Францией с баннером: «Наша страна - это «Зимняя вишня», а мы в ней - это контактный зоопарк»
- В Москве беспорядки, полиция применила водометы (ВИДЕО)
- В Париже неизвестный ранил сотрудника газеты и открыл огонь возле банка (ФОТО + ВИДЕО)
- Госдума заявляет о возможности ввода российских войск в Донбасс: "Только позовите!" (ВИДЕО)
- Сделано в Америке, а расхлебывают все!
- Боевиков «ДНР» уличили в провокациях перед КПВВ «Майорское»17:18
- "ДНРовцы" засветились на "Майдане" во Франции: оба есть в базе "Миротворца"16:59
- Стало известно, сколько всего военных погибло от разрывов "Молота"16:42
- НВФ усилили обстрелы на Донецком направлении16:18
- В Донецке объяснили рост цен на продукты тремя мини-кризисами и ошибками «правительства» Захарченко15:59
- "Пусть возвращает миллионы, или отправляется на подвал", - в Донецке требуют наказать жену Захарченко15:40
- “Служба” в “Л/ДНР” – билет в один конец15:19
- Может, день граненого стакана будем отмечать: В Донецке возмущаются очередным «праздником»14:58
- Обстановка на КПВВ: На «Каргил» и в Горловку лучше не ехать вообще— очереди стоят по несколько дней13:23
- Дончанам угрожают запретом на выезд из «ДНР» за долги12:51
- Боевиков «ДНР» уличили в провокациях перед КПВВ «Майорское»17:18
- "ДНРовцы" засветились на "Майдане" во Франции: оба есть в базе "Миротворца"16:59
- Стало известно, сколько всего военных погибло от разрывов "Молота"16:42
- НВФ усилили обстрелы на Донецком направлении16:18
- В Донецке объяснили рост цен на продукты тремя мини-кризисами и ошибками «правительства» Захарченко15:59
- "Пусть возвращает миллионы, или отправляется на подвал", - в Донецке требуют наказать жену Захарченко15:40
- “Служба” в “Л/ДНР” – билет в один конец15:19
- Может, день граненого стакана будем отмечать: В Донецке возмущаются очередным «праздником»14:58
- Украинские военные корабли продолжат проходить через Керченский пролив14:36
- Огонь добрался до ребенка: дом воина АТО подожгли вместе с семьей14:16
- 7 признаков того, что у вас есть третий глаз22:45
- Как сделать перебежавшую дорогу чёрную кошку символом удачи22:20
- Медики подсказали, какие продукты помогут избавиться от головной боли21:49
- Медики рассказали, как защитить легкие зимой18:49
- Кредитная история: как проверить, нет ли за вами долга17:48
- Ранняя седина может сигнализировать о проблемах со здоровьем17:00
- Какие страдания выпадают каждой женщине по Знаку Зодиака10:00
- Приметы и суеверия: почему нельзя брать фамилию мужа09:33
- Приметы на 7 декабря: что категорически нельзя делать08:46
- Ученые вычислили опасную для здоровья дозу сна07:05
- Донецк "прозрел" из-за новой инициативы главарей "ДНР": "И в этом рукотворном абсурде живут миллионы людей
- Боевики назвали имя заказчика убийства Захарченко, это известная личность в России
- "Три трупа, исчезнувшее оружие и сломанный миномет", - на позиции "ДНР" под Горловкой странное ЧП
- Славянск больше "не светит" оккупанту: на защиту Донбасса встанет Китай - подробности
- В Донецке пожаловались на российскую оккупацию: "Мы нищие и ничего не можем купить. Наша жизнь – катастрофа"
- Как вернуть Донбасс в Украину? Три сценария
- Российские наемники убили одного бойца ВСУ: "ответка" Украины была суровой - агрессор считает "200-х" и "300-х"
- "Пусть возвращает миллионы, или отправляется на подвал", - в Донецке требуют наказать жену Захарченко
- Ситуация на блокпостах: на Марьинском направлении движения нет! Лучше ехать через Еленовку
- ВСУ несут тяжелые потери: армия РФ гремит ударами ракетных комплексов