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Дончанам угрожают запретом на выезд из «ДНР» за долги
08.12.2018 12:51
Жителей временно неподконтрольного украинскому правительству Донецка предупредили о том, что если они не будут вовремя оплачивать коммунальные услуги и выплачивать другие долги, им могут ограничить выезд из «ДНР».
Об этом сообщают местные жители в социальных сетях, приводя фото объявления с предупреждением, передает donpress.com.
Речь идет о должниках, которые уклоняются от выполнении своих обязанностей уже после решения «суда» «ДНР».
Если оплата за коммунальные услуги и вывоз ТБО не будет проведена вовремя, исполнительная служба будет обращаться в суд для вынесения решения о «временном ограничении в праве выезда должника за пределы „ДНР“».
Теги: Донецк, Донбасс, запрет, коммунальные услуги, ДНР, соцсети, долги
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