Дончанам угрожают запретом на выезд из «ДНР» за долги

08.12.2018 12:51

Жителей временно неподконтрольного украинскому правительству Донецка предупредили о том, что если они не будут вовремя оплачивать коммунальные услуги и выплачивать другие долги, им могут ограничить выезд из «ДНР».

Об этом сообщают местные жители в социальных сетях, приводя фото объявления с предупреждением, передает donpress.com.

Речь идет о должниках, которые уклоняются от выполнении своих обязанностей уже после решения «суда» «ДНР».

Если оплата за коммунальные услуги и вывоз ТБО не будет проведена вовремя, исполнительная служба будет обращаться в суд для вынесения решения о «временном ограничении в праве выезда должника за пределы „ДНР“».