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На блокпостах «ДНР» под Горловкой машины третьи сутки ночуют в ожидании проезда
На блокпостах, контролируемых незаконными вооруженными формированиями, в районе Горловки уже третью ночь подряд остаются ночевать десятки автомобилей.
Об этом сообщают местные жители в социальных сетях, передает donpress.com.
По их данным, тяжелая ситуация на Бахмутском направлении с пропуском автомобилей только усугубляется. На блокпостах скапливаются 200−300 машин, которые просто не успевают проехать за время работы блокпостов.
«На 14 часов — в украину 200+ авто. Очередь за 3 часа не сдвинулась ни на одно авто», — сообщали пользователи вчера, 7 декабря.
«Сегодня родственники простояли с утра, и до закрытия. Очень пожилые, больные люди, бабушке 95лет. К льготной категории они не относятся. Суперльгота (за деньги), едет потоком!» — возмущены комментаторы.
Аналогичным образом не двигалась и пешеходная очередь — людей было очень много.
«В сторону днр пеших почти полная сетка», — писали очевидцы.
Некоторые комментаторы подчеркивают, что в течение вчерашнего дня проверки в основном проходили только автомобили из льготной очереди. Обычная очередь продвинулась всего на несколько десятков авто.
«По нормальной очереди 30 машин, а остальные льгота и супер льгота. Днровцы стрелки друг на друга переводят. Это не мы это мгб, а те это менты не пускают», — написал участник обсуждения.
Также комментаторы делятся своим опытом пересечения блокпостов: они вынуждены стоять 1−2 суток, чтобы дождаться проверки. Многие не выдерживают и платят за ускоренное прохождение очереди. По данным местных жителей, это стоит 2 тыс. рублей.
«Результат сегодняшней поездки приехал в 5.10, был 30 в итоге еле-еле с большим скрипом под закрытие проехал. Люди в очереди говорили — кто стоит сутки, кто трое. Тупо едут за деньги, цена вопроса 2000 р. Стоят гуси и предлагают помошь в проезде. В Украине все четко», — поделился своим опытом один из пользователей.
Теги: Донбасс, Горловка, плата, очередь, блокпост, ДНР, соцсети
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