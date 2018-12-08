На блокпостах «ДНР» под Горловкой машины третьи сутки ночуют в ожидании проезда

08.12.2018 08:43

На блокпостах, контролируемых незаконными вооруженными формированиями, в районе Горловки уже третью ночь подряд остаются ночевать десятки автомобилей.

Об этом сообщают местные жители в социальных сетях, передает donpress.com.

По их данным, тяжелая ситуация на Бахмутском направлении с пропуском автомобилей только усугубляется. На блокпостах скапливаются 200−300 машин, которые просто не успевают проехать за время работы блокпостов.

«На 14 часов — в украину 200+ авто. Очередь за 3 часа не сдвинулась ни на одно авто», — сообщали пользователи вчера, 7 декабря.

«Сегодня родственники простояли с утра, и до закрытия. Очень пожилые, больные люди, бабушке 95лет. К льготной категории они не относятся. Суперльгота (за деньги), едет потоком!» — возмущены комментаторы.

Аналогичным образом не двигалась и пешеходная очередь — людей было очень много.

«В сторону днр пеших почти полная сетка», — писали очевидцы.

Некоторые комментаторы подчеркивают, что в течение вчерашнего дня проверки в основном проходили только автомобили из льготной очереди. Обычная очередь продвинулась всего на несколько десятков авто.

«По нормальной очереди 30 машин, а остальные льгота и супер льгота. Днровцы стрелки друг на друга переводят. Это не мы это мгб, а те это менты не пускают», — написал участник обсуждения.

Также комментаторы делятся своим опытом пересечения блокпостов: они вынуждены стоять 1−2 суток, чтобы дождаться проверки. Многие не выдерживают и платят за ускоренное прохождение очереди. По данным местных жителей, это стоит 2 тыс. рублей.

«Результат сегодняшней поездки приехал в 5.10, был 30 в итоге еле-еле с большим скрипом под закрытие проехал. Люди в очереди говорили — кто стоит сутки, кто трое. Тупо едут за деньги, цена вопроса 2000 р. Стоят гуси и предлагают помошь в проезде. В Украине все четко», — поделился своим опытом один из пользователей.