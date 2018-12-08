ОБСЕ: Взрывы на Донбассе

08.12.2018 12:09

Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине в отчете, опубликованном вечером 7 декабря, сообщили об увеличении взрывов на Донетчине.

В Донецкой области СММ констатировала в период с вечера 5 декабря по вечер 6 декабря уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, при этом зафиксировав больше взрывов (около 130), по сравнению с предыдущим отчетным периодом (примерно 110 взрывов).

Приблизительно две трети взрывов было зафиксировано в районах к юго-востоку и юго-западу от н. п. Светлодарск (подконтрольный правительству, 57 км к северо-востоку от Донецка), сообщает avdeevka.city со ссылкой на последний отчет СММ ОБСЕ.

В районе Авдеевки 6 декабря в 09:25 наблюдатели слышали взрыв неопределенного происхождения.