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Архив - Донецкая область

ОБСЕ: Взрывы на Донбассе

08.12.2018 12:09
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ОБСЕ: Взрывы на Донбассе

Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине в отчете, опубликованном вечером 7 декабря, сообщили об увеличении взрывов на Донетчине.

В Донецкой области СММ констатировала в период с вечера 5 декабря по вечер 6 декабря уменьшение количества нарушений режима прекращения огня, при этом зафиксировав больше взрывов (около 130), по сравнению с предыдущим отчетным периодом (примерно 110 взрывов).

Приблизительно две трети взрывов было зафиксировано в районах к юго-востоку и юго-западу от н. п. Светлодарск (подконтрольный правительству, 57 км к северо-востоку от Донецка), сообщает avdeevka.city со ссылкой на последний отчет СММ ОБСЕ.

В районе Авдеевки 6 декабря в 09:25 наблюдатели слышали взрыв неопределенного происхождения.



Теги: Донецк, Донбасс, Донецкая область, Авдеевка, Светлодарск, ОБСЕ, взрывы
 
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