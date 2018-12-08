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Обстановка на КПВВ: На «Каргил» и в Горловку лучше не ехать вообще— очереди стоят по несколько дней
Блокпосты на выезде с временно неподконтрольных украинскому правительству территорий, расположенные на Марьинском и Бахмутском направлении, лучше пока не рассматривать при прохождении линии разграничения. Об этом сообщают граждане, пытающиеся их пересечь уже несколько суток, пишет ДонПресс.
По их данным, очереди на «Каргиле» и под Горловкой уже несколько дней фактически не движутся, люди простаивают в них по 2−3 дня.
«Мой свекр не может второй день выехать через Каргил», — пишут пользователи.
«Кто любит ночевать в душевной компании, добро пожаловать на Каргил», — добавил другой автор.
Комментаторы подчеркивают: лучше всего сразу выезжать в направлении Еленовки. Тем же, кто уже выехал в сторону «Карила» или Горловки, советуют развернуться и добраться до Еленовки. Даже если очередь удастся занять только в 14−15:00, есть большая вероятность пройти ее за 1−2 часа.
Теги: Донбасс, Горловка, Марьинка, очередь, Бахмут, КПВВ
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