Обстановка на КПВВ: На «Каргил» и в Горловку лучше не ехать вообще— очереди стоят по несколько дней

08.12.2018 13:23

Блокпосты на выезде с временно неподконтрольных украинскому правительству территорий, расположенные на Марьинском и Бахмутском направлении, лучше пока не рассматривать при прохождении линии разграничения. Об этом сообщают граждане, пытающиеся их пересечь уже несколько суток, пишет ДонПресс.

По их данным, очереди на «Каргиле» и под Горловкой уже несколько дней фактически не движутся, люди простаивают в них по 2−3 дня.

«Мой свекр не может второй день выехать через Каргил», — пишут пользователи.

«Кто любит ночевать в душевной компании, добро пожаловать на Каргил», — добавил другой автор.

Комментаторы подчеркивают: лучше всего сразу выезжать в направлении Еленовки. Тем же, кто уже выехал в сторону «Карила» или Горловки, советуют развернуться и добраться до Еленовки. Даже если очередь удастся занять только в 14−15:00, есть большая вероятность пройти ее за 1−2 часа.