- В Донецке сильно подорожали мандарины. Люди негодуют19:06
- РФ достаточно 2−3 дней. Стало известно, сколько времени понадобится России для обострения ситуации на Донбассе18:46
- Дончанам запретят выезд за пределы "ДНР": в СМИ попало фото с предупреждением для граждан из ОРДО18:02
- Житель Луганска в ауте от поездки в "ДНР": "В Донецке хоть люди ходят, а у нас в "ЛНР" полный мрак и беспредел"17:53
- Боевиков «ДНР» уличили в провокациях перед КПВВ «Майорское»17:18
- "ДНРовцы" засветились на "Майдане" во Франции: оба есть в базе "Миротворца"16:59
- Стало известно, сколько всего военных погибло от разрывов "Молота"16:42
- НВФ усилили обстрелы на Донецком направлении16:18
- В Донецке объяснили рост цен на продукты тремя мини-кризисами и ошибками «правительства» Захарченко15:59
- "Пусть возвращает миллионы, или отправляется на подвал", - в Донецке требуют наказать жену Захарченко15:40
РФ достаточно 2−3 дней. Стало известно, сколько времени понадобится России для обострения ситуации на Донбассе
Украина не должна бояться скорого обострения ситуации в зоне ООС на Донбассе, поскольку до начала президентских выборов Россия не планирует эскалации конфликта. Об этом заявил волонтер, ветеран АТО Мирослав Гай, пишет ДонПресс.
По его словам, с начала боевых действий ситуация на Донбассе постоянно колеблется от затишья до обострения. Гай отмечает:
«У нас там всегда так. Обычно затишье бывает, когда они или передислоцируют технику, или проводят какую-то ротацию. Вот они провели ротацию и сейчас усиливают обстрелы. Я анализирую нормативные документы и ситуацию в России последние 4−5 лет, общаюсь с экспертами, в том числе военными. И уверен, что РФ готовится у нас на выборы проводить социально-политическую дестабилизацию. Кроме того и военными методами».
В то же время, он выразил мнение, что ВСЦ всегда должны быть готовы к эскалации, так как РФ накопила силы и военную технику, чтобы в любой момент быть готовой к атаке:
«И хотя нельзя говорить, что прямо сегодня-завтра будет наступление России, но ситуация может измениться очень быстро — ВС РФ достаточно двух-трех дней, для того чтобы те силы и средства, которые они накопили, привести в действие».
Теги: Россия, Донбасс, обострение, военные действия
- Россия готовит бойню на Донбассе
- Россия не приструнит своих "ихтамнетов" на Донбассе, пока Кремль не выяснит отношения с Белым домом
- Обострением в Донбассе Кремль хочет принудить США к "диалогу" - Геращенко
- Восточная граница с Россией обойдется Эстонии в 250 млн евро
- На Донбассе ждут обострения: Россия отправила адский «гумконвой», первые подробности
- После выборов в Госдуму РФ возможно обострение войны на Донбассе - эксперт
- В Донецке сильно подорожали мандарины. Люди негодуют19:06
- РФ достаточно 2−3 дней. Стало известно, сколько времени понадобится России для обострения ситуации на Донбассе18:46
- Дончанам запретят выезд за пределы "ДНР": в СМИ попало фото с предупреждением для граждан из ОРДО18:02
- Житель Луганска в ауте от поездки в "ДНР": "В Донецке хоть люди ходят, а у нас в "ЛНР" полный мрак и беспредел"17:53
- Боевиков «ДНР» уличили в провокациях перед КПВВ «Майорское»17:18
- "ДНРовцы" засветились на "Майдане" во Франции: оба есть в базе "Миротворца"16:59
- Стало известно, сколько всего военных погибло от разрывов "Молота"16:42
- НВФ усилили обстрелы на Донецком направлении16:18
- В Донецке объяснили рост цен на продукты тремя мини-кризисами и ошибками «правительства» Захарченко15:59
- "Пусть возвращает миллионы, или отправляется на подвал", - в Донецке требуют наказать жену Захарченко15:40
- В Донецке сильно подорожали мандарины. Люди негодуют19:06
- РФ достаточно 2−3 дней. Стало известно, сколько времени понадобится России для обострения ситуации на Донбассе18:46
- В Украине будет Третий Майдан: названа дата18:28
- Дончанам запретят выезд за пределы "ДНР": в СМИ попало фото с предупреждением для граждан из ОРДО18:02
- Житель Луганска в ауте от поездки в "ДНР": "В Донецке хоть люди ходят, а у нас в "ЛНР" полный мрак и беспредел"17:53
- От нас должен быть Сурков. В Кремле объяснили, кто представит РФ на встрече «нормандской четверки»17:39
- Боевиков «ДНР» уличили в провокациях перед КПВВ «Майорское»17:18
- "ДНРовцы" засветились на "Майдане" во Франции: оба есть в базе "Миротворца"16:59
- Стало известно, сколько всего военных погибло от разрывов "Молота"16:42
- НВФ усилили обстрелы на Донецком направлении16:18
- 7 признаков того, что у вас есть третий глаз22:45
- Как сделать перебежавшую дорогу чёрную кошку символом удачи22:20
- Медики подсказали, какие продукты помогут избавиться от головной боли21:49
- Медики рассказали, как защитить легкие зимой18:49
- Кредитная история: как проверить, нет ли за вами долга17:48
- Ранняя седина может сигнализировать о проблемах со здоровьем17:00
- Какие страдания выпадают каждой женщине по Знаку Зодиака10:00
- Приметы и суеверия: почему нельзя брать фамилию мужа09:33
- Приметы на 7 декабря: что категорически нельзя делать08:46
- Ученые вычислили опасную для здоровья дозу сна07:05
- Донецк "прозрел" из-за новой инициативы главарей "ДНР": "И в этом рукотворном абсурде живут миллионы людей
- Боевики назвали имя заказчика убийства Захарченко, это известная личность в России
- "Пусть возвращает миллионы, или отправляется на подвал", - в Донецке требуют наказать жену Захарченко
- "Три трупа, исчезнувшее оружие и сломанный миномет", - на позиции "ДНР" под Горловкой странное ЧП
- Славянск больше "не светит" оккупанту: на защиту Донбасса встанет Китай - подробности
- В Донецке пожаловались на российскую оккупацию: "Мы нищие и ничего не можем купить. Наша жизнь – катастрофа"
- Как вернуть Донбасс в Украину? Три сценария
- Российские наемники убили одного бойца ВСУ: "ответка" Украины была суровой - агрессор считает "200-х" и "300-х"
- Ситуация на блокпостах: на Марьинском направлении движения нет! Лучше ехать через Еленовку
- Дончанам запретят выезд за пределы "ДНР": в СМИ попало фото с предупреждением для граждан из ОРДО