РФ достаточно 2−3 дней. Стало известно, сколько времени понадобится России для обострения ситуации на Донбассе

08.12.2018 18:46

Украина не должна бояться скорого обострения ситуации в зоне ООС на Донбассе, поскольку до начала президентских выборов Россия не планирует эскалации конфликта. Об этом заявил волонтер, ветеран АТО Мирослав Гай, пишет ДонПресс.

По его словам, с начала боевых действий ситуация на Донбассе постоянно колеблется от затишья до обострения. Гай отмечает:

«У нас там всегда так. Обычно затишье бывает, когда они или передислоцируют технику, или проводят какую-то ротацию. Вот они провели ротацию и сейчас усиливают обстрелы. Я анализирую нормативные документы и ситуацию в России последние 4−5 лет, общаюсь с экспертами, в том числе военными. И уверен, что РФ готовится у нас на выборы проводить социально-политическую дестабилизацию. Кроме того и военными методами».

В то же время, он выразил мнение, что ВСЦ всегда должны быть готовы к эскалации, так как РФ накопила силы и военную технику, чтобы в любой момент быть готовой к атаке:

«И хотя нельзя говорить, что прямо сегодня-завтра будет наступление России, но ситуация может измениться очень быстро — ВС РФ достаточно двух-трех дней, для того чтобы те силы и средства, которые они накопили, привести в действие».