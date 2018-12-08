Российские наемники убили одного бойца ВСУ: "ответка" Украины была суровой - агрессор считает "200-х" и "300-х"

08.12.2018 09:51

Личный состав Вооруженных сил Украины несет летальные санитарные потери на временно оккупированном Донбассе из-за подлых провокации армии РФ.

За прошедшие сутки 7 декабря, российско-оккупационные войска 13 раз открывали огонь по оборонительным укреплениям Вооруженных сил Украины на захваченном Донбассе, передает "Диалог.UA".

Боевики "ЛДНР" обстреляли украинские позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, противник атаковал силы ООС, применяя вооружение БМП.

Также в штабе операции говорят о том, что была зафиксирована активность вражеского снайпера. К несчастью, в ходе боевых действий были ранены два военнослужащих Объединенных сил, один из них скончался.

Разведка пишет о том, что двое российских наемников были ранены, а еще двое - уничтожены.