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Ситуация в пунктах пропуска утром 8 декабря
Сегодня, 8 декабря, у контрольных пунктов въезда-выезда, то на линии разграничения в Донецкой области, скопилось в очередях 320 авто.
В настоящее время все КПВВ работают в штатном режиме в соответствии с зимнего графика работы, сообщает avdeevka.city со ссылкой на Госпогранслужбу Украины.
У КПВВ, что на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил, сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:
«Майорское» - 35/50;
«Марьинка» - 0/50;
«Новотроицкое» - 50/70;
«Гнутово» - 30/35.
Напомним, что с 1 декабря КПВВ на линии соприкосновения на Донбассе перешли на новый график. В зимнее время осуществления контрольно-проверочных и пропускных мероприятий будет проводится с 08.00 до 17.00. Сейчас пропускные операции осуществляются по осеннему графику (с 7:00 до 18:30).
Напомним, что пересечение линии соприкосновения через контрольно-пропускные пункты на Донбассе с товарами, ручной кладью и сопроводительным багажом в пределах определенной стоимости с начала ноября возможно только раз в сутки.
Теги: Донбасс, граница, пограничники, пункты пропуска, КПВВ, ГПСУ, ООС
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