В Донецке объяснили рост цен на продукты тремя мини-кризисами и ошибками «правительства» Захарченко

08.12.2018 15:59

Рост цен на основные категории продуктов на подконтрольной группировке «ДНР» территории Донецкой области в 2018 году был обусловлен тремя «мини-кризисами».

Об этом заявил директор местной торговой сети «Семерочка» Андрей Дундуков, передает сайт «правительства ДНР» и novosti.dn.ua.

По его словам, первый кризис – мясной. «Была некоторая нехватка мяса курицы. Ажиотаж по куриному мясу формировался спекулянтами, которые выкупали мясо в торговых сетях и реализовывали его на рынках. Этой ситуацией пользовались блогеры, делая информационные вбросы. Можно сказать, что в этом случае повышение цен происходит в головах людей», – заявил он. По словам Дундукова, «после восстановления нормальной работы "Шахтерской птицефабрики" цены стабилизировались».

Ритейлер отметил, что с первыми заморозками снижается производство куриного яйца, «что ведет к его объективному удорожанию».

Дундуков рассказал, что второй кризис – это дефицит зерна. Он напомнил, что в 2017 году согласно «указу» тогдашнего главы «ДНР» Александра Захарченко из оборота у фермеров изъяли часть урожая, которую посчитали выращенной на самовольно занятых участках земли.

«Поэтому в 2018 году фермеры сеяли только на зарегистрированной земле, что привело к снижению сбора урожая. Сегодня этот указ отменен постановлением совета министров. Сиюминутно новое зерно не вырастишь. Сегодня правительство более либеральное. Оно не производит изъятий урожая, выращенного на незарегистрированной земле. У фермеров есть зерно, однако, в ожидании повышения цены в феврале перед посевной кампанией, на рынке оно отсутствует», – заявил Дундуков. При этом он подчеркнул, что «социального хлеба» на прилавках магазинов хватает, а ажиотаж «создается информационно».

Также Дундуков напомнил о топливном кризисе: «Именно в уборочную кампанию поднялись цены на топливо». По его словам, сейчас «правительство столкнулось с проблемами, которые были созданы предыдущим руководством». Он пояснил, что тогда принимались такие «административные меры» когда цены «по сути, назначались, не были связаны с экономикой». Ритейлер заявил, что сейчас в Донецке «вышли на реальный уровень цен».