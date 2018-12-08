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В Донецке сильно подорожали мандарины. Люди негодуют
Во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке местные жители жалуются, что цены на мандарины гораздо выше, чем в супермаркетах, расположенных в Украине, пишут Донецкие новости.
«Еще недавно в Харькове мандарины были почти по 25 грн, а потом цена быстро упала до 22,50грн.( 51,7 руб. по курсу местного банка).Тут как бы можно было и порадоваться за харьковчан, но мне не дает покоя мысль: "А как в "народной" ДНР в "народном" маркете, цена на столь значимый продукт к новогоднему столу, может быть гораздо выше?". Тот же продукт, с тем же наименованием (обратите на надпись на ценнике) в Донецке в супермаркете 77₽! Разница фактически 25₽. Карл! 25₽ на килограмме», – пишет житель города Сеня.
При это он отмечает, что « хотим, чтобы хотя бы перестали лгать СМИ россиянам как мы тут утопаем в дешевых продуктах и гуманитарной помощи, и чтоб перестали нагло врать как загибается Украина».
В комментариях высокие цены объясняют тем, что в «республике» не работают официальные дилеры и все закупки идут через посредников. «Ситуация с ценами, думаю, потому что у вас не работают официальные дилеры и крупные ритейлеры. Все через посредников. А посредники закладывают свою маржу, риски по перевозке товаров через блок посты, перевозку нала опять же через блок посты в Россию и Украину (безнальных расчетов я так понял у вас нет?) . Впрочем, ситуация идентична с другими "освобожденными" Россией территориями. Приднестровье, Осетия, Абхазия. Я вот тихонечко спрошу, без тени иронии. А пять лет тому, когда вешали российские флаги и участвовали в т.н. референдуме народ думал что будет что? Будет как в России ? будет как в Советском Союзе ? Будет как в Швейцарии ? Какие ожидания были», – поясняет Руслан.
Теги: Донецк, Донбасс, подорожание, мандарин, ДНР
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