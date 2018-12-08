В Горловке пропагандисты заставляют людей собирать «посылки» для боевиков «ДНР»

08.12.2018 08:32

Во временно оккупированной Горловке подконтрольное оккупационным «властям «ДНР» «общественное движение Донецкая Республика» призывает население собирать «посылки» боевикам «ДНР».

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Во временно оккупированной Горловке подконтрольное оккупационным «властям ДНР» «общественное движение Донецкая Республика» в подконтрольных «ДНР» «СМИ» и пабликах призывает горловчан собирать «посылки» «защитникам». Людей призывают нести теплые вещи и продукты питания. «Посылки» рекомендуется приносить в пункты приема, которых в городе на данный момент три. Сбор посылок «продлится» до 20 декабря.

Обычно такой сбор, после пафосного призыва, заканчивается указанием в бюджетных организациях, школах и даже детских садах, где работники вынуждены с мизерных зарплат собирать деньги на «посылки».

Учитывая размеры зарплат, пенсий и других доходов жителей временно оккупированного города призывы о «сборе посылок» звучат более чем цинично.