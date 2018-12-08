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В Горловке пропагандисты заставляют людей собирать «посылки» для боевиков «ДНР»
Во временно оккупированной Горловке подконтрольное оккупационным «властям «ДНР» «общественное движение Донецкая Республика» призывает население собирать «посылки» боевикам «ДНР».
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Во временно оккупированной Горловке подконтрольное оккупационным «властям ДНР» «общественное движение Донецкая Республика» в подконтрольных «ДНР» «СМИ» и пабликах призывает горловчан собирать «посылки» «защитникам». Людей призывают нести теплые вещи и продукты питания. «Посылки» рекомендуется приносить в пункты приема, которых в городе на данный момент три. Сбор посылок «продлится» до 20 декабря.
Обычно такой сбор, после пафосного призыва, заканчивается указанием в бюджетных организациях, школах и даже детских садах, где работники вынуждены с мизерных зарплат собирать деньги на «посылки».
Учитывая размеры зарплат, пенсий и других доходов жителей временно оккупированного города призывы о «сборе посылок» звучат более чем цинично.
Теги: Донбасс, Горловка, зарплата, посылка, пропаганда, ДНР, боевики, пенсии
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