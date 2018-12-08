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Архив - Донецкая область

«Власти» ОРДО снесут в Горловке и Донецке самовольно установленные объекты

08.12.2018 21:02
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«Власти» ОРДО снесут в Горловке и Донецке самовольно установленные объекты

В неподконтрольных украинскому правительству Горловке и Донецке представители «власти» ОРДО снесут самовольно установленные объекты.

Об этом заявил «министр ЖКХ ДНР» Сергей Наумец, передает donpress.com.

Представитель оккупационной «власти» отметил:

«Рассмотренные на заседании вопросы касались согласования размещения 56 временных объектов, продления срока размещения ранее установленных 9 временных объектов, демонтажа 24 самовольно установленных временных объектов в городах Донецке и Горловке».

Он отметил, что «межведомственная комиссия» поручила «администрациям» неподконтрольных Украине Донецка и Горловки принять соответствующие меры в рамках «законодательства ДНР» относительно демонтажа 24 самовольно установленных временных объектов.



Теги: Донецк, Донбасс, Горловка, ЖКХ, снос, ДНР, объекты
 
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