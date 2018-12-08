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Житель Луганска в ауте от поездки в "ДНР": "В Донецке хоть люди ходят, а у нас в "ЛНР" полный мрак и беспредел"
Житель оккупированного Луганска, посетив оккупированный Донецк, был очень удивлен. По словам луанчанина, беспредел, творящийся в Донецке, не идет ни в какое сравнение с беспределом, творящимся в Луганске, передает "Диалог.UA".
Житель "столицы" "ЛНР", слова которого приводит в Twitter блогер Фашик Донецкий, рассказал, что его город изрядно обезлюдел. В комментариях другие пользователи предложили сравнить Донецк с городами (даже небольшими) на неоккупированной территории Украины. Откровения луганчанина, для которого даже оккупированный Донецк с его комендантским часом и прочими "прелестями", - едва ли ни город мечты, вызывают невеселые соображения.
То есть, областной центр, который и ранее был в сравнении с Донецком, как говорится, так себе, сейчас, даже став "столицей" "республики", переживает период упадка и деградации. Луганск превращается в опасное гетто, где жизнь простого человека – постоянная борьба за выживание, сопряженная с множеством рисков. "Печально все это, очень печально", "Думаю, что сейчас даже Северодонецк будет Нью-Йорком для луганчан", "Та той Луганськ і до війни був с**кою, перепрошую. Довелося там бувати 2004-2008 по роботі..." Срані є**ня, однозначно... Райцентр Солоне під Дніпром - то, знаєте, жвавіший був від нього..." "Эх б*я гребанный рузьге мир. В маленьком Бердичеве жизнь кипит. Шо значит Украина! Надо бы до дому!" "Кстати, тож заметила, что новостей донецких в ленте гораздо больше, чем луганских", "Луганская область и до войны была аццким п****цом. приходилось поездить", "До войны тоже контрастно было. Луганск по сравнению с Донецком был селом", - констатируют в комменатариях.
Таков он – "русский мир" без прикрас. Таковы последствия желания, увы, стоит признать, немалого количества луганчан, "быть с Россией".
Теги: Донецк, Донбасс, Луганск, ДНР, ЛНР
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