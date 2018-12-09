- Даже сепаратисты смеются над новым указом "министров" "ЛНР: "Скоро в космос полетят"22:31
- Армию РФ не на шутку всполошили ударные беспилотники ООС: "Будет массированный удар и наступление"21:59
- Мощная атака ВСУ: семеро погибших боевиков21:32
- Ремонт в районе КПВВ «Майорск»: возможны сбои в работе21:05
- ВСУ заняли новые позиции в "серой зоне": продвижение сил ООС вызвало настоящую панику среди боевиков20:38
- Говорят, вояка был за рулем: В Донецке произошло жесткое ДТП20:06
- Двое суток в очереди или взятка в 2000 рублей: жители Донбасса клянут боевиков "ДНР" за ад в очередях на КПВВ19:41
- Вооруженные боевики «ДНР» под Горловкой обыскивают авто наблюдателей СММ ОБСЕ17:39
- В соцсетях жалуются на пункт пропуска в «ДНР» - «Горловка»17:21
- В "ДНР" на примере Захарченко показали, что будет после смерти Путина16:19
Армию РФ не на шутку всполошили ударные беспилотники ООС: "Будет массированный удар и наступление"
В террористической "ДНР" анонсировали очередное "наступление" украинской армии. Боевики в панике готовятся к сокрушительному удару.
Об истерике командования гибридной армии РФ на Донбассе рассказал в Telegram российский пропагандист Семен Пегов, передает "Диалог.UA".
За последние 4 с половиной года террористы "ДНР" неоднократно анонсировали масштабные наступления ВСУ, которые так ни разу и не были осуществлены. Однако это не помешало боевикам устроить панику из-за очередного предупреждения о якобы готовящейся атаке.
Так, представитель командования армии РФ Даниил Безсонов сообщил о появлении на Донбассе большого количества ударных беспилотников Warmate-1 и Bayraktar TB2, которые Украина недавно закупила у Турции. Он в очередной раз повторил страшилку о планах ВСУ устроить химатаку Донбасса. Правда, в этот раз почему-то забыл упомянуть о причастности к этой воображаемой атаке Великобритании.
Помимо этого, уверяет террорист, ВСУ еще и планируют большое наступление. Начнется оно, по его версии, с массированного ракетно-авиационного удара.
Теги: Донбасс, атака, паника, беспилотник, ДНР, ВСУ, наступление, РФ, ракетный удар
- У боевиков нет шанса: в Украине оценили вероятность масштабного наступления ЛНР-ДНР на Донбассе
- Боевики «ЛДНР» строят вторую линию обороны в ожидании наступления ВСУ
- Пора карать: в сети высмеяли панику боевиков ДНР из-за атаки ВСУ
- Стрелки ООС метким выстрелом "сняли" сразу 3 террористов: Рыжий, Румын и новенький боевик "в минусе"
- Почему террористы больше не ведут обстрелы днем: боец ВСУ раскрыл новую хитрую тактику армии РФ на Донбассе
- Наемники РФ пошли в атаку на ВСУ, есть раненые и убитые
- Армию РФ не на шутку всполошили ударные беспилотники ООС: "Будет массированный удар и наступление"21:59
- Мощная атака ВСУ: семеро погибших боевиков21:32
- Ремонт в районе КПВВ «Майорск»: возможны сбои в работе21:05
- ВСУ заняли новые позиции в "серой зоне": продвижение сил ООС вызвало настоящую панику среди боевиков20:38
- Говорят, вояка был за рулем: В Донецке произошло жесткое ДТП20:06
- Двое суток в очереди или взятка в 2000 рублей: жители Донбасса клянут боевиков "ДНР" за ад в очередях на КПВВ19:41
- Вооруженные боевики «ДНР» под Горловкой обыскивают авто наблюдателей СММ ОБСЕ17:39
- В соцсетях жалуются на пункт пропуска в «ДНР» - «Горловка»17:21
- Боевики "ЛНР" стянули к линии фронта "Жабы" с "Гвоздиками"16:59
- В "ДНР" на примере Захарченко показали, что будет после смерти Путина16:19
- Армию РФ не на шутку всполошили ударные беспилотники ООС: "Будет массированный удар и наступление"21:59
- Мощная атака ВСУ: семеро погибших боевиков21:32
- Ремонт в районе КПВВ «Майорск»: возможны сбои в работе21:05
- ВСУ заняли новые позиции в "серой зоне": продвижение сил ООС вызвало настоящую панику среди боевиков20:38
- Говорят, вояка был за рулем: В Донецке произошло жесткое ДТП20:06
- Двое суток в очереди или взятка в 2000 рублей: жители Донбасса клянут боевиков "ДНР" за ад в очередях на КПВВ19:41
- Чего стоит опасаться в 2019-м каждому знаку Зодиака19:11
- В РФ сообщили о росте числа российских туристов в Украине в 2018 году18:39
- Украина должна возобновить производство ядерного оружия из-за агрессии России, - генерал-майор ВСУ18:10
- Вооруженные боевики «ДНР» под Горловкой обыскивают авто наблюдателей СММ ОБСЕ17:39
- Чего стоит опасаться в 2019-м каждому знаку Зодиака19:11
- «Нас всех обманули! Надо договариваться»: известный украинский актер выступил с громким заявлением о войне. ВИДЕО12:07
- Чому в день Юрія, 9 грудня, треба віддати всі борги11:50
- Проклятье Постановления №365: применять нельзя обжаловать10:49
- В Сети обнародовали толкование снов по дням недели09:47
- Военное положение превращается в безвыходное22:28
- Выборы-2019: в силовом сценарии могут использовать частные армии19:47
- 7 признаков того, что у вас есть третий глаз22:45
- Как сделать перебежавшую дорогу чёрную кошку символом удачи22:20
- Медики подсказали, какие продукты помогут избавиться от головной боли21:49
- Дончанам запретят выезд за пределы "ДНР": в СМИ попало фото с предупреждением для граждан из ОРДО
- Донецк "прозрел" из-за новой инициативы главарей "ДНР": "И в этом рукотворном абсурде живут миллионы людей
- Боевики назвали имя заказчика убийства Захарченко, это известная личность в России
- "Пусть возвращает миллионы, или отправляется на подвал", - в Донецке требуют наказать жену Захарченко
- "Поиски отменяются, мама опознала Ростика": в Донецке пропавший 3 декабря ребенок найден мертвым
- ВСУ заняли новые позиции в "серой зоне": продвижение сил ООС вызвало настоящую панику среди боевиков
- "Три трупа, исчезнувшее оружие и сломанный миномет", - на позиции "ДНР" под Горловкой странное ЧП
- Путін жалюгідний: жителі окупованого Донбасу висловилися про президента РФ
- «Новогодняя суета». В сеть выложили фото пустующего ТЦ «Донецк Сити»
- Как вернуть Донбасс в Украину? Три сценария