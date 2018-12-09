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Армию РФ не на шутку всполошили ударные беспилотники ООС: "Будет массированный удар и наступление"

09.12.2018 21:59
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Армию РФ не на шутку всполошили ударные беспилотники ООС: "Будет массированный удар и наступление"

В террористической "ДНР" анонсировали очередное "наступление" украинской армии. Боевики в панике готовятся к сокрушительному удару.

Об истерике командования гибридной армии РФ на Донбассе рассказал в Telegram российский пропагандист Семен Пегов, передает "Диалог.UA".

За последние 4 с половиной года террористы "ДНР" неоднократно анонсировали масштабные наступления ВСУ, которые так ни разу и не были осуществлены. Однако это не помешало боевикам устроить панику из-за очередного предупреждения о якобы готовящейся атаке.

Так, представитель командования армии РФ Даниил Безсонов сообщил о появлении на Донбассе большого количества ударных беспилотников Warmate-1 и Bayraktar TB2, которые Украина недавно закупила у Турции. Он в очередной раз повторил страшилку о планах ВСУ устроить химатаку Донбасса. Правда, в этот раз почему-то забыл упомянуть о причастности к этой воображаемой атаке Великобритании.

Помимо этого, уверяет террорист, ВСУ еще и планируют большое наступление. Начнется оно, по его версии, с массированного ракетно-авиационного удара.



Теги: Донбасс, атака, паника, беспилотник, ДНР, ВСУ, наступление, РФ, ракетный удар
 
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