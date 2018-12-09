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Блокпосты в Горловке: Машины стоят по 5 дней, очереди километровые, проезд «дозированный». ВИДЕО
Во временно неподконтрольной украинскому правительству Горловке (Донецкая область) сохраняются километровые очереди на выезд. Об этом DonPress сообщил горловчанин Михаил Светлов.
Он прислал соответствующее видео, на котором сняты очереди, собравшиеся на блокпостах, контролируемых незаконными вооруженными формированиями. Видео было снято вчера, 8 декабря.
«Километровые очереди из авто на выезд из „днр“. Сегодня мне несказанно повезло: я прошел паспортный контроль на блокпосте „Горловка“ практически за 15 минут. Возвращался домой из Бахмута», — рассказал Михаил Светлов.
Он отмечает, что его удивило полное отсутствие встречного потока пешеходов на блокпосте, расположенном на выезд из Горловки.
«В „вольере“ (как ласково прозвали путешественники коридор, огороженный сеткой-рабицей) народа не было. Только по прибытии автобусов появлялась минимальная очередь (10−15 человек).Время около 12.30−13.00, суббота. Рейсовые 14-й и 100-ка приезжали на блокпост непривычно полупустыми», — также описал он другие странности в работе блокпоств.
При этом, как рассказал горловчанин, не всем повезло пройти проверки быстро.
«Автомобильная очередь на выезд была длинная-предлинная и практически не двигалась. Эта вереница искусственно прерывалась двумя шлагбаумами, установленными в районе старого поста. Таким образом, количество авто непосредственно перед контролем „дозировалось“ и подавалось „капельно“» — рассказывает Михаил Светлов.
Он отметил, что все, кто намерен пройти блокпосты на данном направлении, приезжают на них ранним утром. Многим приходится стоять в очереди до самого закрытия, возвращаться назад и пытаться проехать на следующий день. В результате некоторые горловчане не могут выехать по несколько суток.
«Подошел к двум водителям, машины которых находились в первой двадцатке, спросил: сколько стоите? Ответ: „Пятые сутки не могу выехать, каждый день по-новой. Сегодня есть надежда…“ Желаю счастливого пути, иду дальше вдоль этой колонны легкового транспорта. Иногородние „бусы“ (сегодня их очень мало) тоже отстаиваются на старом посту, запускаются по 4−5 штук. Вереница машин заканчивается почти у „треугольной“, а значит, ее длина немного меньше километра, местами в два ряда. Эти люди сегодня не успеют выехать, а за ними все еще продолжают занимать очередь», — описал ситуацию очевидец.
Теги: Донбасс, Горловка, машины, очередь, блокпост
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