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Архив - Донецкая область

Боевики «ДНР» жалуются на «плохое отношение» «властей ДНР»

09.12.2018 07:40
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Боевики «ДНР» жалуются на «плохое отношение» «властей ДНР»

Боевики «ДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой области жалуются на «плохое отношение» «властей ДНР».

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Боевики «ДНР» и российские оккупанты жалуются на то, что к ним «плохо относятся» «власти ДНР», не «берегут их» и «сдают позиции».

Сторонница боевиков Марина Харькова на своей странице в соцсетях выложила такой «грустный» посте:

«Что можете рассказать об обстановке на фронте? Почти нет отпусков и увольнительных, военные и правоохранители вновь без ротаций и отдыха. Сначала этот режим действовал из-за инаугурации Пушилина, теперь – из-за тревожной ситуации. Люди уставшие и вымотанные, никто и никак о них не заботится. Такое впечатление, что вышестоящим инстанциям на них просто плевать. Абсолютно ничего не изменилось со сменой власти, которая не ценит и не бережет наш человеческий ресурс. В Рассадках ВСУ опять придвинулись к нашей зоне ответственности, и ничего хорошего в этом нет. Происходит опасное сближение позиций».



Теги: Донбасс, ДНР, боевики, ВСУ, Пушилин, соцсети, жалобы
 
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