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Архив - Донецкая область

Двое суток в очереди или взятка в 2000 рублей: жители Донбасса клянут боевиков "ДНР" за ад в очередях на КПВВ

09.12.2018 19:41
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Двое суток в очереди или взятка в 2000 рублей: жители Донбасса клянут боевиков "ДНР" за ад в очередях на КПВВ

Жители временно оккупированного Донбасса рассказаывают о невероятно тяжелом и почти невозможно процесс пресечения блокпостов.

Местные жители жалуются в социальных сетях на плохую работу боевиков "ДНР" в районе оккупированной Горловки, из-за которых люди не могут нормально пересечь линию разграничения, передает "Диалог.UA".

Самой тяжелой по пропуском автомобилей называю обстановку на Бахмутском направлении. В частности, на блокпостах боевиков скапливается 200−300 машин, которые просто не успевают проехать за время работы блокпостов.

Кроме того, сообщают и о большом скоплении людей в пешеходной очереди: "В сторону днр пеших почти полная сетка".

Также в Сети пишут, что многие вынуждены стоять 1−2 суток, поэтому люди не выдерживают и платят за ускоренное прохождение очереди 2 тыс. рублей.

"Результат сегодняшней поездки приехал в 5.10, был 30 в итоге еле-еле с большим скрипом под закрытие проехал. Люди в очереди говорили — кто стоит сутки, кто трое. Тупо едут за деньги, цена вопроса 2000 р. Стоят гуси и предлагают помошь в проезде. В Украине все четко", — делится один из пользователей.



Теги: Донбасс, взятка, блокпост, ДНР, боевики, пункт пропуска, соцсети, КПВВ
 
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