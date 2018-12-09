На Донбассе боевики обстреляли ВСУ из запрещенного вооружения и получили "ответку"

09.12.2018 07:55

За минувшие сутки пророссийские боевики на Донбассе 13 раз обстреляли позиции ВСУ, применив при этом запрещенное "Минском" вооружение.

Об этом сообщили в пресс-центре ООС, передает segodnya.ua.

"Оккупанты 13 раз открывали огонь по позициям наших войск. В трех случаях противник применил вооружение, запрещенное минскими соглашениями", – говорится в сообщении.

Боевики вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В частности, из минометов калибра 82 мм боевики дважды открывали огонь неподалеку Крымского и один раз – вблизи Песков. В общем, для обстрелов, противник использовал 39 мин. Кроме того, российские наемники обстреливали позиции на подступах к населенным пунктам Троицкое, Новолуганское, Шумы, Невельске, Тарамчук, Марьинка, Чермалык и Гнутово. Огонь из тяжелого вооружения в этих случаях не открывался.

"В ходе боевых действий, легко ранен один военнослужащий из состава Объединенных сил. По данным разведки, 8 декабря трех оккупантов уничтожено, а еще четыре человека из состава вооруженных формирований Российской Федерации учтены, как санитарные потери", – рассказали в ООС.