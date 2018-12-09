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«Новогодняя суета». В сеть выложили фото пустующего ТЦ «Донецк Сити»
09.12.2018 07:46
В ранее переполненном посетителями популярном торговом центре «Донецк Сити», расположенном в неподконтрольном Украине Донецке, сейчас, после 4,5 лет боевых действий, пустынно и практически безлюдно.
Фото пустующего ТЦ опубликовал местный житель в одном из пабликов в соцсети, передает donpress.com.
В комментарии к фото отмечается:
«Предновогоднего, субботнего настроения вам в ленту, дорогие Дончане!
Поистине тепло, и уютно в ТЦ Донецк Сити, суета».
Пользователи под постом с фото пишут, что сейчас половина магазинов в ТЦ стоят закрытыми, кроме того, у местных жителей просто нет средств на посещение дорогих бутиков:
«Грустно, не за что ходить», — отмечают комментаторы.
Теги: Донецк, Донбасс, магазин, бутик, фото, Донецк-Сити, торговый центр, соцсети
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