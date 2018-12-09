Пенсионерке из Горловки правозащитники помогли восстановить стаж

09.12.2018 11:24

Галина Витальевна, 60-летняя пенсионерка, ВПЛ из временно неподконтрольной украинскому правительству Горловки (Донецкая обл.), начала получать пенсию в полном объеме только с 2018 года, хотя вышла на пенсию в 2015 году. 3 года она получала пенсию в неполном объеме. Об этом пишут Донецкие новости.

Отмечается, что женщина 12 лет работала учителем в Горловском профессиональном техническом институте и 8 лет работала социальным работником в Центре занятости. В 2014 году, в связи с конфликтом, Галина Витальевна была вынуждена переехать в Покровск, затем в Димитров, потом в Бахмут.

В 2015 году Галина Витальевна достигла пенсионного возраста. При назначении пенсии 6 лет трудового стажа ей не засчитали. В трудовой книжке отсутствовали даты приказов, а архивные справки не были приняты пенсионным фондом, так как выданы учреждениями, созданными на неподконтрольной территории Украины.

Галина Витальевна узнала, что в Бахмуте будет проходить правовая консультация юристов Датского Совета по беженцам, и воспользовалась услугами одного из юристов. «Юрист постоянно меня сопровождала, помогала мне все оформлять, подавать в суд. В течении года она вела мое дело. Хотя в пенсионном фонде мне говорили, что таких дел много и я ничего не выиграю!», – делится своей историей Галина Витальевна.

Суд удовлетворил иск, признал незаконными действия Бахмутского УПФУ и обязал его причислить к страховому стажу 6 лет. С июня 2018 Галина Витальевна получает пенсию в полном объеме. Но за период с мая 2015 по июнь 2018 пересчет произведен не был. Галина снова вынуждена прибегнуть к помощи юристов Датского совета: «Когда мне уже озвучили сумму долга по пенсии, которую мне не доплачивали, я так обрадовалась. А пенсионный фонд опять не спешит. Но я уже не волнуюсь – знаю, что с вашей помощью все получится», – уверено говорит пенсионерка.

Почти 50% бенефициаров в Донецкой области обращаются к юристам ДСБ, чтобы получить помощь в делах о пенсиях. Благодаря поддержке Европейского Союза (ECHO) и Отдела оказания помощи при чрезвычайных ситуациях (OFDA) Агентства США по международному развитию (USAID), ДСБ может помочь ВПЛ и пострадавшему от конфликта населению.