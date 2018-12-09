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Пора карать: в сети высмеяли панику боевиков ДНР из-за атаки ВСУ
09.12.2018 16:01
В сети шутят над очередным заявлением боевиков так называемой ДНР о якобы готовящейся атаке Вооруженных сил Украины.
Об этом сказал замначальника "Управления народной милиции ДНР" Эдуард Басурин, передает apostrophe.ua.
По его словам, Украина якобы "усиливает бронетанковый кулак под Горловкой".
"Дави их, бл*дь. Пора карать", – прокомментировал заявление Басурина блогер под ником "Фашик Донецкий".
"Да сколько можно готовиться!? Там в Горловке уже ждут – не дождутся, когда нормальная хавка в магазине появится и не надо будет за пенсий ездить в Бахмут и Харьков", – также пишут в комментариях пользователи Twitter.
Теги: Донбасс, атака, паника, ДНР, боевики, ВСУ, Басурин, соцсети
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