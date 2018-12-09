Симоньян: "Россия вымирает и нам нужны жители Донбасса, из которых выйдет хорошая рабочая сила"

09.12.2018 14:38

Одиозная пропагандистка главред Russia Today Маргарита Симоньян цинично поддержала упрощение получения гражданства РФ жителями оккупированного Донбасса.

Скандальное заявление Симоньян сделала в эфире одного из российских телеканалов, передает "Диалог.UA" со ссылкой на "Российский Диалог".

Симоньян признала, что за последние 4 с половиной года власти РФ не слишком радушно относились к беженцам из оккупированного Донбасса. Она назвала это "позорищем и стыдобищей".

"В этом нет никакой логики! Нам нужны люди!" - выдала Симоньян, отметив, что Россию сегодня накрыл демографический кризис. Его Симоньян предлагает решить с помощью беженцев из "народных республик", которые, помимо прочего, еще и станут отличной рабочей силой.

Симоньян предъявили претензию за то, что до сих пор никаких подвижек в этом вопросе нет, несмотря на недавние обещания президента РФ Путина. Та в ответ заверила, что Госдума уже "переписывает" законопроекты.

Жители оккупированного Донбасса, что примечательно, Кремлю уже не верят.