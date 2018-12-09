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Ситуация в пунктах пропуска утром 9 декабря
Сегодня, 9 декабря, у контрольных пунктов въезда-выезда, то на линии разграничения в Донецкой области, скопилось в очередях более 300 авто.
В настоящее время все КПВВ работают в штатном режиме в соответствии с зимним графиком работы, сообщает avdeevka.city со ссылкой на Госпогранслужбу Украины.
В контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил, сегодня утром на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:
«Майорское» - 30/65;
«Марьинка» - 0/50;
«Новотроицкое» - 40/50;
«Гнутово» - 30/50.
Напомним, что с 1 декабря КПВВ на линии соприкосновения на Донбассе перешли на новый график. В зимнее время осуществления контрольно-проверочных и пропускных мероприятий будет проводится с 08.00 до 17.00. Сейчас пропускные операции осуществляются по осеннему графику (с 7:00 до 18:30).
Пересечение линии соприкосновения через контрольно-пропускные пункты на Донбассе с товарами, ручной кладью и сопроводительным багажом в пределах определенной стоимости с начала ноября возможно только раз в сутки.
Теги: Донбасс, граница, пограничники, пункты пропуска, КПВВ, ГПСУ
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