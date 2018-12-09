В "ДНР" на примере Захарченко показали, что будет после смерти Путина

09.12.2018 16:19

Экс-главаря террористической "ДНР" Александра Захарченко после ликвидации настигли позор и забвение, а его клан полностью "зачистили". К тому же сценарию следует готовится и режиму Путина.

О ситуации на Донбассе после убийства Захарченко рассказал сепаратистский telegram-канал "Донецкий Абориген", передает "Диалог.UA".

"Без сильного ажиотажа в Донецке заканчивается эпоха Захарченко и его близкого круга", - констатировал ресурс, уточнив, что всего за несколько месяцев новые главари "ДНР" полностью зачистили Донбасс от клана предшественника.

"Круг неприкосновенной "Донецкой элиты" придуманной на коленке у Владислава Юрьевича (помощника президента РФ Суркова - ред.), безраздельно распоряжавшиеся "республикой" и населением в последние четыре года. Строилась эта конструкция не для людей, а для себя… Логично, что когда пришли за ними, никто не обратил на это внимание, обидчиков и беспредельщиков никто не стал защищать, не бросился спасать из застенков", - рассказал telegram-канал.

Эта же судьба ожидает и новых ставленников Кремля - клан главаря "ДНР" Пушилина. Они, как и Захарченко в свое время, бросились остервенело грабить Донбасс.

"История, не воспринятая как урок, обречена на повторение, такова мудрость", - констатировал "Донецкий Абориген".

И Москве стоит повнимательнее присмотреться к ситуации на оккупированном Донбассе. После смерти узурпатора Владимира Путина, подчинившего все в России, его элиты также ждет печальная участь. Сегодня они персоны нон грата на Западе, а в РФ вызываю глухое недовольство из-за непомерного богатства и наглости - бежать некуда. Да и самого Путина быстро развенчает его преемник, который, без сомнений, будет обвинять его во всех проблемах РФ.