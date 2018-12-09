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В Горловке горожан призывают доносить в «МГБ ДНР»
09.12.2018 10:04
Во временно оккупированной Горловке людей призывают доносить в «МГБ ДНР» по «телефону доверия».
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Жители временно оккупированной Горловки столкнулись с «новшеством» от оккупационных «властей ДНР». В Городе появились плакаты с призывами доносить в «МГБ ДНР». На плакате указан номер «телефона доверия», по которому люди могут «довериться МГБ».
Вот что рассказывают горловчане в соцсетях:
«На Строителе плакат МГБ дыры с телефоном доверия. Стучите б..»,
«МТС есть?»,
«Надпись и антенки есть, связи не»,
«Он спрашивает на плакате есть мтс?))»,
«На плакате номера Vodafone нет, только феникс».
Теги: Донбасс, Горловка, донос, Vodafone, телефон доверия, мобильная связь, ДНР, МГБ
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