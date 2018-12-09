В Мариуполе иномарка влетела в остановку с людьми. Пострадавшие в тяжелом состоянии. ВИДЕО

09.12.2018 09:05

В центре Мариуполя, возле Драмтеатра, автомобиль Mitsubishi влетел в остановку общественного транспорта. Пострадали люди.

В пресс-службе патрульной полиции сообщили, что водитель не справился с управлением и вылетел за пределы проезжей части на остановку, где находились люди. От наезда пострадали четыре человека, среди которых ребенок. Среди пострадавших семья — папа, мама, ребенок и пожилая женщина.

Водителем Mitsubishi оказался 22-летний местный житель, который неоднократно привлекался к ответственности за нарушение правил дорожного движения, в том числе за управление транспортным средством в состоянии опьянения.