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Архив - Донецкая область

В направлении Макеевки проехали БТРы боевиков «ДНР». Люди встревожены

09.12.2018 12:47
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В направлении Макеевки проехали БТРы боевиков «ДНР». Люди встревожены

Сегодня в вечернее время в направлении временно оккупированной Макеевки прошла колонна БТРов боевиков «ДНР».

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Жители временно оккупированных Макеевки и Зугреса встревожены прошедшей в вечернее время в направлении Макеевки колонны БТРов боевиков «ДНР». Колонну сопровождали машины с «мигалками»:

«Вы там вообще в курсе шо вечером со стороны зугреса в сторону макеевки бтр шли с сопровождении мигалок… штук 5-7».



Теги: Донбасс, Макеевка, БТР, ДНР, боевики, колонна, бронетехника, военная техника
 
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