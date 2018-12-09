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В направлении Макеевки проехали БТРы боевиков «ДНР». Люди встревожены
09.12.2018 12:47
Сегодня в вечернее время в направлении временно оккупированной Макеевки прошла колонна БТРов боевиков «ДНР».
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Жители временно оккупированных Макеевки и Зугреса встревожены прошедшей в вечернее время в направлении Макеевки колонны БТРов боевиков «ДНР». Колонну сопровождали машины с «мигалками»:
«Вы там вообще в курсе шо вечером со стороны зугреса в сторону макеевки бтр шли с сопровождении мигалок… штук 5-7».
Теги: Донбасс, Макеевка, БТР, ДНР, боевики, колонна, бронетехника, военная техника
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