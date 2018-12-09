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В соцсетях жалуются на пункт пропуска в «ДНР» - «Горловка»
Жители неподконтрольной украинскому правительству части Донбасса в соцсетях жалуются на плохую работу «пограничников ДНР» в пункте пропуска «Горловка».
Если пересекающие этот пункт пропуска пешком могут успеть это сделать за день, то автомобили стоят в очереди по несколько суток. Или их водителям для ускорения проезда необходимо заплатить взятку.
Игорь: «Такое ощущение, что всем плевать на людей! Сегодня пустили 56 машин за целый день. Мы стояли с 5:45 и не проехали сегодня. Молодцы парни, давайте так дальше, а люди – просто пыль, мурашки, не обращайте внимание»;
Александр: «Люди в очереди кто сутки, кто трое. Тупо едут за деньги. Цена вопроса – 2000 руб. (837 грн по курсу местного банка). Стоят гуси и предлагают помощь в проезде. Республика-то народная – все для народа. В Украине все четко»;
Диана: «Очень досадно, когда шлагбаум опускается перед твоей машиной и ты понимаешь, что сегодня ФСЕ... Но гораздо хуже, когда заезжаешь за него и стоишь, думая, что уже проехал почти, а потом всех разворачивают назад. Так было на этой неделе во вторник, среду, четверг... А сегодня уже не знаю, так как нервы сдали»;
Александр: По поводу днр: пускают людям пыль в глаза типа все серьезно. Посмотрите те, кто за деньги едет и перевозы, они полицию проезжают мимо и талон на имей никому не надо. А людям и отпечатки пальцев требуют, и в профиль, и в анфас фото. Делают все, чтоб люди не ездили вот и все»;
Михаил: «Автомобильная очередь на выезд была длинная-предлинная и практически не двигалась. Эта вереница искусственно прерывалась двумя шлагбаумами, установленными в районе старого поста. Таким образом, количество авто непосредственно перед контролем "дозировалось" и подавалось "капельно". Подошел к двум водителям, машины которых находились в первой двадцатке, спросил: сколько стоите? Ответ: "Пятые сутки не могу выехать, каждый день по-новой. Сегодня есть надежда..."»;
Ирина: «У меня отец из Донецка выехать пытается с 6 утра... Говорит с открытия пропустили несколько машин, потом больше двух часов все на месте стояли, пропустили партию машин и снова все стояли... Мы ждали его со стороны Бахмута, туда вообще не было очереди машин, свободно проезжали. А сейчас не можем дозвониться ему, надеюсь, что уже на нулевом, поэтому без связи. Наши погранцы говорят, на нуле вообще нет очереди».
Источник: dnews.dn.ua
Теги: Донбасс, Горловка, пограничники, взятка, ДНР, пункт пропуска, соцсети
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