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Вернулся на родину и схлопотал срок: в России упекли в тюрьму наемника "ДНР" Аверина

09.12.2018 08:16
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Вернулся на родину и схлопотал срок: в России упекли в тюрьму наемника "ДНР" Аверина

"Доброволец", озабоченный построением "русского мира" на востоке Украины, был задержан полгода назад сотрудниками российских спецслужб.

Он все еще надеется выйти на волю и уверяют, что ему "подбросили пистолет" во время задержания. К трем годам лишения свободы в Ростовской области приговорили "видного деятеля ополчения Донбасса", нацбола и сопредседателя партии "Другая Россия" Александра Аверина, арестованного на границе между оккупированной частью Донецкой области и России сотрудниками ФСБ, сообщает "Диалог "UA.

" Восемь месяцев наемник просидел в следственном изоляторе в надежде выйти на свободу – он уверял, что "произошла чудовищная ошибка", и клялся, что найденный во время задержания пистолет ему подбросили сотрудники ФСБ.

Однако суд в Матвеев-Кургане посчитал его аргументы неубедительными. 37-летний Аверин признан виновным по части 3 статьи 30 - части 1 статьи 226.1 УК (покушение на контрабанду оружия и боеприпасов).

Интересно, что партия "Другая Россия" – правопреемница Национально-Большивистской партии Эдуарда Лимонова, которую запретили в РФ, направила на Донбасс более 2000 наемников из РФ, иногда вербуя людей прямо на улицах в агитационных палатках. "Подвиг" лимоновцев российские власти, как видно, по-достоинству не оценили и продолжают целенаправленно зачищать"ветеранов" Донбасса.



Теги: Россия, Донбасс, суд, наемник, ФСБ, срок, задержание, ДНР
 
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