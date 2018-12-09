ВСУ заняли новые позиции в "серой зоне": продвижение сил ООС вызвало настоящую панику среди боевиков

09.12.2018 20:38

Террористы уже не скрывают своего провала, они открыто пишут в соцсетях, что потери наемников РФ катастрофические.

При этом боевики признаются, что не могут противостоять ВСУ, поскольку ряды боевиков редеют, у сепаратистов отсутствует мотивация, чтобы бороться за идеи "Новороссии", передает "Диалог.UA".

К слову сказать, за минувшие сутки, как сказано в сообщении Штаба ООС, трое террористов были уничтожены, еще четверо стали "300-ми".

В свою очередь сепаратистка и ярая пропагандистка "русского мира" Марина Харькова констатирует дефицит личного состава террористов. Из-за нехватки "пушечного мяса" остающиеся в расположениях бандформирований вояки "несут службу" без увольнительных, без отдыха, без отпусков и без ротаций.

Она пишет, что о рядовых террористах все забыли, никто о них не заботится. Наемники вымотанные.

"Абсолютно ничего не изменилось со сменой "власти", которая не ценит и не бережет наш человеческий ресурс…" – жалуется сепаратистка.

Более того, она не скрывает раздражения, что силы ООС снова продвигаются в "серой зоне" на Светлодарской дуге.

По ее словам, ВСУ недавно опять продвинулись поближе к "зоне ответственности" террористов в районе недавно взятых под контроль сил ООС Рассадок.

"И ничего хорошего в этом нет", - открыто признала сторонница оккупантов.