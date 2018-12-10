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Архив - Донецкая область

Боевики «ДНР» не выпускают людей из Горловки

10.12.2018 07:30
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Боевики «ДНР» не выпускают людей из Горловки

Боевики «ДНР» и российские оккупанты на блокпосту под временно оккупированной Горловкой не выпускают людей на территории подконтрольные правительству Украины. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Жители временно оккупированных территорий, которые выезжают на территории подконтрольные правительству Украины через блокпост боевиков «ДНР» под временно оккупированной Горловкой ВООБЩЕ не смогли пересечь этот блокпост. Боевики не пропускали даже льготников.

Вот что сообщают жители временно оккупированных территорий в соцсетях:

«Мои сегодня из Донецка не доехали, вернулись. Дырявые осатанели вконец. Не выпускали никого в Горловке, даже льготников Впереди стояла машина — люди 3-ий день не могут проехать, вернулись ночевать домой. #гетто как оно есть»,

«Нема чого дурно їздити по світу».

Стилистика и орфография авторов полностью сохранены.



Теги: Донбасс, Горловка, ДНР, боевики
 
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