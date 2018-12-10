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Архив - Донецкая область

"Нищета и пустота": опубликованы фото из известного ТЦ Донецка, - соцсети поражены

10.12.2018 08:45
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Житель Донецка показал, как сейчас выглядит один из самых популярных ранее торговых центров.

Сегодня этот ТЦ пуст, людей в нем не наблюдается. В "Донецк-Сити" не работает большая половина торговых площадей, многие магазины из-за неподъемной аренды в оккупации просуществовали недолго, передает "Диалог.UA".

Жители Донецка говорят, что с приходом на Донбасс "русского мира" у людей просто нет денег даже на еду, не говоря о покупках одежды и других предметов в торговых центрах.


Тем более, что одежда в дорогих бутиках Донецка намного превышает размер доходов большинства жителей "ДНР". "Пустота", "Вообще никого нет", "Прям не пройти, толпа людей, не протиснуться", "Людям не за что сюда заходить", "Сейчас люди не о бутиках думают, им бы день прожить, да на хлеб чтоб было", "Да, а всего четыре года назад даже не поверила бы, что в Донецке будет такое адище", "Спасибо России, помогла Донецку", – комментируют разлетевшиеся по Сети фотографии.

Напомним, что ранее были опубликованы фото очереди из Донецка за дешевым мясом курицы, которые поразили Сеть.

Источник: www.dialog.ua 



Теги: Донецк, Донбасс, ДНР, ОРДО
 
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