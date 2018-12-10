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Оккупационные «власти ЛНР» считают прибывших из «ДНР» «иностранцами»
Жители временно оккупированных территорий Донецкой области, которым приходится иногда бывать на временно оккупированных территориях Луганской области, были ошарашены. Теперь в «ЛНР» прибывшие из «ДНР» считаются «иностранцами». Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Оккупационные «власти ЛНР» и «ДНР», не смотря на громкие заявления о «шагах навстречу друг другу», решили считать «прибывших из ДНР» фактически «иностранцами». Или приравнять к таковым. Теперь все граждане «ДНР», прибывшие в «ЛНР» обязаны становиться на «миграционный учет». Среди жителей временно оккупированных территорий подобная новость вызвала шквал эмоций – от насмешек до возмущения.
Вот как оценили подобный «шаг навстречу» в соцсетях:
«Слышали новость? Теперь гражданам ДНР, находящимся на территории ЛНР необходимо становиться на миграционный учет. Иностранцы блин! Что происходит???»,
«И пальчики катают? и фото на фоне полосок?)))))»,
«Хорошо, что и в днр и в лнр можно зайти в посольство любой страны и в тот же день получить визу»,
«Не могу дождоться, когда между ЛНР и ДНР будет безвиз»,
«Перепись стада, как коровам бирки в уши и электроошейник — чтоб не сбежали от счастья»,
«Роися в ТВ и роися в жизни слегка отличаются :)). Сколько еще чудных открытий впереди».
Стилистика и орфография авторов полностью сохранены.
Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, иностранцы
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