- При пересечении КПВВ «Майорск» возможны осложнения10:15
- "Нищета и пустота": опубликованы фото из известного ТЦ Донецка, - соцсети поражены 08:45
- Переселенцам: Особенности получения паспорта в 18-летнем возрасте07:45
- Боевики «ДНР» не выпускают людей из Горловки07:30
- Даже сепаратисты смеются над новым указом "министров" "ЛНР: "Скоро в космос полетят"22:31
- Армию РФ не на шутку всполошили ударные беспилотники ООС: "Будет массированный удар и наступление"21:59
- Мощная атака ВСУ: семеро погибших боевиков21:32
- Ремонт в районе КПВВ «Майорск»: возможны сбои в работе21:05
- ВСУ заняли новые позиции в "серой зоне": продвижение сил ООС вызвало настоящую панику среди боевиков20:38
- Говорят, вояка был за рулем: В Донецке произошло жесткое ДТП20:06
При пересечении КПВВ «Майорск» возможны осложнения
Для стабилизации подачи электроэнергии в населенные пункты, расположенные возле линии разграничения, с 10 по 14 декабря в районе населенного пункта Майорск со стороны подконтрольной правительству Украины территории будут проводиться аварийно-восстановительные работы на высоковольтных линиях «Углегорская ТЭС — Центральная № 1» и «Углегорская ТЭС — Макеевка». Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
При этом в штабе предупредили о возможных временных отключениях электроснабжения, в том числе и на КПВВ «Майорск», в связи с чем, могут возникнуть сбои в работе базы данных.
При этом пограничники призвали граждан обратить внимание на возможные технические сбои в работе КПВВ, ситуативные накопления людей и транспортных средств, временные нарушения ритмичности оформления граждан и осложнение перемещения лиц и транспортных средств в пределах дорожного коридора «Горловка — Бахмут» с 08:00 до 16:00.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, осложнения, Майорск, КПВВ
- Майорск: приказано - выжить (ВИДЕО)
- Пограничники на КПВВ "Майорск" задержали мужчину с 10 кг лома драгоценных металлов (ФОТО)
- ЕС перевел Украине 600 млн евро
- Курс НБУ на 20 января: доллар и евро стали дешевле
- Закон о «евробляхах». Как растаможить авто по новым правилам?
- Що зараз коїться на КПВВ "Гнутове" і "Майорськ"
- При пересечении КПВВ «Майорск» возможны осложнения10:15
- "Нищета и пустота": опубликованы фото из известного ТЦ Донецка, - соцсети поражены 08:45
- Переселенцам: Особенности получения паспорта в 18-летнем возрасте07:45
- Боевики «ДНР» не выпускают людей из Горловки07:30
- Даже сепаратисты смеются над новым указом "министров" "ЛНР: "Скоро в космос полетят"22:31
- Армию РФ не на шутку всполошили ударные беспилотники ООС: "Будет массированный удар и наступление"21:59
- Мощная атака ВСУ: семеро погибших боевиков21:32
- Ремонт в районе КПВВ «Майорск»: возможны сбои в работе21:05
- ВСУ заняли новые позиции в "серой зоне": продвижение сил ООС вызвало настоящую панику среди боевиков20:38
- Говорят, вояка был за рулем: В Донецке произошло жесткое ДТП20:06
- При пересечении КПВВ «Майорск» возможны осложнения10:15
- Медики предупредили о наиболее опасных продуктах при ОРВИ10:02
- Ломаченко вошел в тройку лучших боксеров мира09:45
- Как изменить жизнь и судьбу в день рождения09:30
- Погода в Украине на неделю: сильные дожди, снегопады и "температурные качели"- подробности09:15
- Самые верные знаки зодиака среди мужчин09:04
- В ВСУ рассказали, какие выплаты резервисты получат за участие в сборах08:51
- "Нищета и пустота": опубликованы фото из известного ТЦ Донецка, - соцсети поражены 08:45
- Какое домашние животное подойдут вам по знаку зодиака08:18
- Генерал рассказал о сроках масштабного наступления России на Украину08:00
- Медики предупредили о наиболее опасных продуктах при ОРВИ10:02
- Как изменить жизнь и судьбу в день рождения09:30
- Самые верные знаки зодиака среди мужчин09:04
- Какое домашние животное подойдут вам по знаку зодиака08:18
- Чего стоит опасаться в 2019-м каждому знаку Зодиака19:11
- «Нас всех обманули! Надо договариваться»: известный украинский актер выступил с громким заявлением о войне. ВИДЕО12:07
- Чому в день Юрія, 9 грудня, треба віддати всі борги11:50
- Проклятье Постановления №365: применять нельзя обжаловать10:49
- В Сети обнародовали толкование снов по дням недели09:47
- Военное положение превращается в безвыходное22:28
- ВСУ заняли новые позиции в "серой зоне": продвижение сил ООС вызвало настоящую панику среди боевиков
- Дончанам запретят выезд за пределы "ДНР": в СМИ попало фото с предупреждением для граждан из ОРДО
- Донецк "прозрел" из-за новой инициативы главарей "ДНР": "И в этом рукотворном абсурде живут миллионы людей
- Боевики назвали имя заказчика убийства Захарченко, это известная личность в России
- "Пусть возвращает миллионы, или отправляется на подвал", - в Донецке требуют наказать жену Захарченко
- "Поиски отменяются, мама опознала Ростика": в Донецке пропавший 3 декабря ребенок найден мертвым
- Говорят, вояка был за рулем: В Донецке произошло жесткое ДТП
- «Новогодняя суета». В сеть выложили фото пустующего ТЦ «Донецк Сити»
- Путін жалюгідний: жителі окупованого Донбасу висловилися про президента РФ
- Проверки на блокпостах «ДНР»: задержаний нет, но нужно быть готовым к полному отчету