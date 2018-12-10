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Архив - Донецкая область

При пересечении КПВВ «Майорск» возможны осложнения

10.12.2018 10:15
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При пересечении КПВВ «Майорск» возможны осложнения

Для стабилизации подачи электроэнергии в населенные пункты, расположенные возле линии разграничения, с 10 по 14 декабря в районе населенного пункта Майорск со стороны подконтрольной правительству Украины территории будут проводиться аварийно-восстановительные работы на высоковольтных линиях «Углегорская ТЭС — Центральная № 1» и «Углегорская ТЭС — Макеевка». Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

При этом в штабе предупредили о возможных временных отключениях электроснабжения, в том числе и на КПВВ «Майорск», в связи с чем, могут возникнуть сбои в работе базы данных.

При этом пограничники призвали граждан обратить внимание на возможные технические сбои в работе КПВВ, ситуативные накопления людей и транспортных средств, временные нарушения ритмичности оформления граждан и осложнение перемещения лиц и транспортных средств в пределах дорожного коридора «Горловка — Бахмут» с 08:00 до 16:00.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, осложнения, Майорск, КПВВ
 
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