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"Расстреливают песочницы и убивают женщин ради смеха", - боевики пугают людей
Сепаратистские ресурсы при помощи социальных сетей и СМИ публикуют новую лживую новость о "хладнокровных убийствах" снайперов ВСУ на Донбассе.
В социальных сетях распространяется очередной фейк о военнослужащих Вооруженных сил Украины, которые якобы убивают мирных жителей Донбасса ради забавы, передает "Диалог.UA".
Об этом написал в Twitter блогер под ником "Фашик Донецкий". "С одного из терриконов постоянно работает снайпер, который стреляет даже в детские песочницы. У нас люди постоянно ходят под прицелом снайпера", - пишут боты в сети под видом людей из ОРДЛО.
Более того, они публикуют страшилки о том, как снайпер ВСУ якобы застрелил некую женщину-медсестру прямо в собственном дворе. "В день похорон, когда люди шли с кладбища, украинский снайпер "снял" еще одну женщину.
А у нее двое детей осталось. Они просто развлекаются", - добавляет якобы местная жительница с. Трудовские. Разумеется, подобные лживые заявления вызвали негативную реакцию среди украинских пользователей.
Напомним, боевик Басурин выступил с заявлением и показал фейковое "секретное письмо".
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, женщина, расстрел, песочница, боевики, фейк
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- Боевики «ДНР» не выпускают людей из Горловки07:30
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