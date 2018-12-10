"Расстреливают песочницы и убивают женщин ради смеха", - боевики пугают людей

10.12.2018 10:30

Сепаратистские ресурсы при помощи социальных сетей и СМИ публикуют новую лживую новость о "хладнокровных убийствах" снайперов ВСУ на Донбассе.

В социальных сетях распространяется очередной фейк о военнослужащих Вооруженных сил Украины, которые якобы убивают мирных жителей Донбасса ради забавы, передает "Диалог.UA".

Об этом написал в Twitter блогер под ником "Фашик Донецкий". "С одного из терриконов постоянно работает снайпер, который стреляет даже в детские песочницы. У нас люди постоянно ходят под прицелом снайпера", - пишут боты в сети под видом людей из ОРДЛО.

Более того, они публикуют страшилки о том, как снайпер ВСУ якобы застрелил некую женщину-медсестру прямо в собственном дворе. "В день похорон, когда люди шли с кладбища, украинский снайпер "снял" еще одну женщину.

А у нее двое детей осталось. Они просто развлекаются", - добавляет якобы местная жительница с. Трудовские. Разумеется, подобные лживые заявления вызвали негативную реакцию среди украинских пользователей.

Напомним, боевик Басурин выступил с заявлением и показал фейковое "секретное письмо".



Источник: www.dialog.ua