У России новые смертельные потери и поражения на Донбассе: боевая сводка

10.12.2018 20:38

Силы ООС дали мощный отпор оккупантам, не нарушая при этом минских договоренностей.

Всего за минувшие сутки 9 декабря на линии разграничения российские боевики 14 раз нарушили перемирие, передает "Диалог.UA".

Как сказано в Facebook Штаба ООС, бойцам ВСУ пришлось 7 раз давать ответный огонь, после чего военные РФ отступили. Потери российских вояк на Донбассе опять возросли. У армии РФ двое уничтоженных боевиков и четверо раненых.

Санитарная потеря есть и у ВСУ, но на данный момент жизни раненого бойца уже ничего не грозит.

На луганском направлении были обстреляны украинские позиции в районе хутора Вольный, Новотошковского, Новолуганского. Кроме того, боевики "ЛНР" совершили прицельный обстрел сил ООС в районе Станицы-Луганской, который не прекращался на протяжении 20 минут. На донецком направлении вражеские обстрелы по расположениям ВСУ зафиксированы около Гнутово, Тарамчука, Водяного, Лебединского, Красногоровки, Авдеевки, Павлополя, и в районе шахты Бутовка.

С начала текущих суток 10 декабря и по данным на 18:00, оккупантами совершено уже 7 обстрелов, с применением запрещенного калибра. Дважды террористы обстреляли Новоалександровку.

Прицельные обстрелы наемники РФ также обрушили на хутор Вольный, Зайцево и шахту Бутовка. Кроме этого, вооруженные провокации террористов зафиксированы возле Новозвановки, Березового, Чермалыка. Потерь среди личного состава ВСУ не допущено. Силы ООС ситуацию на линии разграничения держат под полным контролем.



Источник: www.dialog.ua