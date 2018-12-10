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Украина предложит России два варианта по Донбассу: перед "Минском" Марчук сделал заявление
На предстоящих переговорах в Минске Украина предложит России сразу два варианта решения одного из важнейших вопросов конфликта на Донбассе.
Представитель Украины в трехсторонней контактной группе Евгений Марчук заявил, что оба варианта по обмену пленными украинской стороной уже подготовлены.
Информационные агентства сообщают, что Киев предложит Москве две формулы - 23 на 23 или 66 на 19. Об этом Марчук рассказал сегодня, отметив сопротивление со стороны России. Марчук подчеркнул, что уже сделал российской стороне предложение о проведении отдельного заседания.
Предложено обсудить каждый из пунктов минских соглашений.
Представитель Украины отметил несколько проблемных вопросов, которые на протяжении долгого времени не могут найти решения.
Он также добавил, что Украина располагает достаточным информационным ресурсом в рамках минского процесса, который необходимо активно использовать и доводить до влиятельных фигур на Западе, "чтобы было понимание, что реально происходит" на Донбассе.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Россия, Донбасс, Минск, конфликт, Минские договоренности
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