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Услышу каждого. Пушилин анонсировал «прямую линию» с жителями ОРДО
10.12.2018 16:30
Главарь «ДНР» Денис Пушилин 27 декабря пообещал провести «Прямую линию» с жителями «республики» и уже начат сбор вопросов. Об этом сообщают подконтрольные ОРДО СМИ.
По словам Пушилина, на мероприятие будут также приглашены так называемые «вице-премьер-министры, другие члены Правительства, руководители общественных движения и организаций». Трансляция будет вестись в прямом эфире всех подконтрольных НВФ телеканалов и онлайн-режиме. Начало в 19:00. Кроме того, главарь ОРДО уточнил:
«Проведение „Прямых линий“ в конце года уже стало доброй традицией, возможностью подвести какие-то итоги, поделиться планами на ближайшее будущее. Считаю, что эту традицию нужно продолжать».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, ДНР, Пушилин, ОРДО
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